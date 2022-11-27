Lezzet tutkunları Sushi Barba’da bulustu

İzmir'in iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri Japon ve Asya mutfağının eşsiz tatlarını İstinyePark İzmir'deki Sushi Barba'da verilen özel davetlerde deneyimleme fırsatı buldu. Sushi Barba'nın alanında uzman Çin mutfağı şefi İsmail Caner ve Suşi şefi Merve İpek Küçüktabak tarafından hazırlanan yenilikçi menüsünün tadımının yapıldığı davetlerde hem Japon ve Asya mutfağının klasik lezzetleri hem de Sushi Barba'ya özgü lezzetler tadıldı.

GASTRONOMİK YOLCULUK

Sushi Barba'nın kendine has kokteyllerinin de eşlik ettiği etkinliklere gelen davetliler Uzakdoğu'nun büyülü esintilerini İzmir'de hissettiklerini belirtti. 'Somon Tartar', 'Edamame' 'Hamachi Carpaccio' ve daha birçok lezzetin eşlik ettiği başlangıçlarla başlayan gastronomik yolculuk 'Ebi Tempura Roll', 'Maguro Aburi Roll' ve 'California Roll' gibi ana yemeklerle devam etti.

Birçok farklı lezzetin damaklarda bir şölene dönüştüğü misafirlerin gastronomik yolculuğu bir klasik Japon tatlısı olan 'Mochi' ve Uzakdoğu'nun ünlü tatlısı 'Saikora' ile tatlı bir son buldu. Sushi Barba severler hafta sonu akşamları Sushi Barba Lounge'da buluşuyor. Sushi Barba Lounge cuma ve cumartesi günleri akşam saatlerinde Sushi Barba'nın imza kokteyllerine eşlik eden DJ performansı ile yoğun ilgi görüyor.