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Haberler Pazar Obezite, toplum sağlığını tehdit ediyor

Obezite, toplum sağlığını tehdit ediyor

27.11.2022

Obezite, toplum sağlığını tehdit ediyor

Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, çağımızın hastalığı olan obezitenin, toplumun büyük bir bölümünü etkilediğini söyledi. Obezitenin ideal tedavisinin diyet ve egzersiz olduğunu belirten Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, morbid obez olan bir diğer deyişle vücut kitle indeksi (VKİ) 40'ın üzerinde olan hastalarda bugün için kabul edilen en etkin ve sürdürülebilir tedavi yönteminin ise cerrahi olduğunu dile getirdi.

Obezitenin farklı hastalıklara da neden olabildiğini vurgulayan Bedirli, morbid obezite ve onun beraberinde getirebileceği başta kardiovasküler, metabolik ve endokrin hastalıklardan cerrahi aracılığıyla kurtulma isteğine bağlı ameliyat olma kararının önemli olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli sözlerini şöyle sürdürdü: "Uygulanacak cerrahinin seçimi ve uygulayan cerrahın minimal invaziv cerrahi deneyimi önem taşıyor. Uygulanacak ameliyatlar hastaya göre değişiklik gösteriyor. Tüp mide ameliyatı sonrası yeniden kilo alma sorunları neticesinde Rouxen- Y gastrik bypass cerrahisi morbid obez hastalar için hala etkin bir seçenektir" ifadelerini kullandı.

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