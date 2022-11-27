Podyum arkasında renkli koşturmaca

İZMİR'DE geçtiğimiz hafta düzenlenen, Türkiye'nin en kapsamlı ve görkemli moda organizasyonu "16. If Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı"nda 3 gün boyunca gerçekleştirilen defileler, renkli görüntülerle ve ünlü mankenlerin sunumuyla adeta izleyicilerin başını döndürdü. Salı günü başlayan moda serüveninde, Duman Fashion Events, Ajans Rönesans ve Fashion Academy modellerinin yanı sıra Şebnem Schaefer, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Günay Musayeva, Didem Ulusoy, Gizem Özdilli, Demet Şener, Sema Şimşek, Şevval Şahin, Wilma Elles, Ebru Öztürk, Sezgi Sena Akay, Açelya Kartal ve Alona Kral gibi birbirinden ünlü mankenler görev aldı.

3 gün içerisinde arka arkaya yapılan 18 defilede sergilenen 2023 kreasyonları, hem İzmirliler'e hem de yabancı konuklara dopdolu bir görsel ziyafet sundu.

Podyumda yürüyen ünlü modeller, yabancı mankenler ve İzmirli güzellerin, defile öncesindeki hazırlık aşamalarında ve provalarda hayli renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kuliste heyecan ve koşuşturmacanın eksik olmadığı, tüm ekibin zamanla yarıştığı organizasyonlarda kimileri makyajı yapılırken, kimileri saçları şekillendirilirken, kimileri cep telefonlarıyla fotoğraf çekilirken, kimileri de sırasını beklerken objektifimize takıldı. Defilelere katılan kızların saç ve makyajlarını yapan Filiz Koruyan Make- Up Team ve Bekir Hair ekibi, kısa süre içerisinde harikalar yarattı. Günlük kıyafetleriyle kuliste defileye hazırlanan kızlar, sempatik halleriyle dikkat çekti. İzleyicilerin her zaman görme fırsatı bulamadığı manzaralar, renkli birer hatıra olarak fotoğraf karelerine yansıdı.

KUTLAMA PASTASI KESİLDİ

Fuarın kıdemli firmalarından Maxra Govana ise başarılı geçen 4 günün ardından her yıl geleneksel olarak düzenlediği kutlamayı bir kez daha gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayten, Yönetim Kurulu Üyeleri Alev Ayten Altmışkara ve Ersin Ata Ayten'in öncülüğünde gerçekleşen final kutlamasında, 15 kişilik model kadrosu ve 35 kişilik ekiple birlikte pasta kesildi. İzmir'in sevilen tasarımcılarından Hulusi Tecer ise Pomeranian Boo cinsi köpekleri Eva, Tina ve Tuana ile fuarı dolaşırken, tüm dikkatleri üzerine çekti.

ERCAN AKGÜN