Troya kazılarının belleğine özel sergi

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında 150 yılı aşkın süredir kazılan Troya Antik Kenti'nde görev yapan arkeologlardan Amerikalı Carl Blegen'in 90 yıllık arşivi, dijital olarak araştırmacıların erişimine açıldı. 1932'de göreve başlayan Blegen, kazıları 1938'e kadar sürdürürken Troya'daki ilk yüksek çözünürlüklü fotoğraflama ve görüntüleme arşivini oluşturdu.

Blegen, kazılarının 90. yılı dolayısıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali etkinliklerinde özel bir sergiyle anıldı. "Ben Blegen, Troya'yı Kazmaktan Geliyorum" adlı sergide, orijinalleri ABD'deki Cincinnati Üniversitesinde bulunan fotoğraf ve görüntülerin dijital kopyaları, "Blegen Evi" olarak kullanılan kazı evinde sergilendi. Kazıyla ilgili çalışmaları bulunan araştırmacılar, arşivden yararlanabilecek.

7 SEZONUN FOTOĞRAFLARI

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Carl Blegen'in Troya Antik Kenti için çok önemli bir bilim insanı olduğunu söyledi. Özellikle Schliemann'ın yaptığı tahribattan sonra son derece bilimsel çalışan, dönemin en iyi tekniklerini ve en iyi arşivlemeyi kullanan Blegen'in tüm Ege arkeolojisi bakımından önemli olduğunu vurgulayan Gölcük, "Blegen'in 7 sezonluk kazısı süresince ortaya çıkan eserler 1938 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesine götürülüyor. Troya Müzesi açılırken ise eserlerin çok küçük bir bölümü tekrar dönüyor. Fakat sadece eserleri değil Blegen'in geriye bıraktığı arşiv bizim için oldukça önemli bir hazine" dedi.