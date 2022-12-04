Bir ömür mutluluğa ‘Evet’ dediler

Yazar ve marka yöneticisi Melis Bozkurt, Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Danışma Kurulu Üyesi, iş insanı Murat Can Ertöz ile yaşamını birleştirdi. Üç yıl önce ailelerinin aracılığı ile tanışan ve sade bir törenle nişanlanan çift, geçtiğimiz günlerde Swissotel Büyük Efes'te gerçekleştirilen davette, bir ömür boyu mutluluğa evet dedi.

Damatlığını Vakko'dan tercih eden Murat Can Ertöz'e, Vakko ve Maria Lucia Hohan markalı gelinliğiyle göz dolduran Melis Bozkurt eşlik etti. Çiftin tanıklığını ise damadın çocukluk arkadaşları Mustafa Güney, Tolga Balıklı, Bora Nalbantoğlu, gelinin çocukluk arkadaşları Özlem Esenyurt, Berna Dişçi ve gelinin kardeşi Ali Can Bozkurt'un eşi Gözde Pelin Bozkurt üstlendi.

Davetliler, gelinin yakın arkadaşı, ünlü DJ David Şaboy'un çaldığı şarkılarla gece boyunca eğlenceli saatler geçirdi. Tüm davetlilerle tek tek ilgilenen çift, balayı tatili için rotayı Dubai'ye çevirdi.