Kendini değil sesini değiştir

Ses tonu sosyal yaşamda etkili ve güçlü iletişim için önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Ancak araştırmalar, iş hayatında da güçlü ve tok ses tonlarının kişinin başarısına önemli bir katkı sağladığını kanıtlar nitelikte. Örneğin Duke Üniversitesi Fuqua School of Business tarafından yapılan ve literatüre "milyon dolarlık ses" kavramını kazandıran araştırma, daha kalın seslere sahip erkek CEO'ların daha büyük şirketleri yönetme, daha fazla para kazandırma ve işlerinde daha uzun süre kalma eğiliminde olduğunu gösterdi.

ESTETİK CERRAHİ

Günümüzde adı giderek daha sık duyulmaya başlanan estetik ses cerrahisi, sesi erkek gibi kalın çıkan kadınları, sesi ince ve çatallı çıkan erkekleri hedefliyor. Estetik ses cerrahisine ses tonunu beğenmeyenlerin veya sesi ile bedeni arasında dışarıdan algılanabilen bir uyumsuzluğa sahip olanların başvurduğunu dile getiren Prof. Dr. İsmail Koçak, "Örneğin ses kalınlaştırma ameliyatı, iş yaşamında daha otoriter bir ses tonuna sahip olmak isteyen erkek ve kadınlara uygulanıyor. Kadınsı ses tonuna sahip olup sesini kalınlaştırmak ya da daha erkeksi yapmak isteyen erkeklere de sıklıkla uygulanıyor" dedi.

KAYBETME RİSKİ YOK

Sesin kalın olduğu durumlarda uygulanan ses inceltme işlemleri de sesi inceltirken aynı zamanda ton kalitesinde değişiklik sağlayarak sesin enerjisini ve perdesini artırıyor. Ses inceltme işlemlerinin özellikle kalın sesli kadınlarda etkili olduğunu dile getiren Prof. Dr. Koçak, "Bu ameliyata karar veren kadınlardan en sık duyduğumuz şikâyet, telefon konuşmalarından erkek sanılmaları ve kendilerine "beyefendi" diye hitap edilmesi.

Ses inceltme ameliyatlarını, yapısal olarak ses telleri kalın olan kadınlarda daha ince ve daha kadınsı bir ton elde etmek için uyguluyoruz.

Bu ameliyatlarda sesi kaybetme riski ve sesin daha kötü olma ihtimali söz konusu değil" dedi. Prof. Dr. İsmail Koçak, oldukça ilgi gören bir başka estetik ses cerrahisi uygulaması lazer glottoplasti yani ses gençleştirme ameliyatını ise şu sözlerle anlatıyor:

"Bu işlemlerde ses tellerinin kalınlaşmış tabakaları alınarak yıpranan deforme doku ortadan kaldırılır. Böylece sesin genç ve enerjik tonları elde edilir."