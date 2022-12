Müze restoranları ruhu da besliyor

BRASSERİE PAUL BOCUSE LE MUSEE THE NATİONAL ART CENTER TOKYO

JAPONYA'NIN en etkileyici binalarından biri olan Tokyo'daki Ulusal Sanat Merkezi, ünlü Fransız şef Paul Bocuse'un restoranına ev sahipliği yapıyor. Görkemli binada etkileyici bir ambiyansa sahip olan restoran, Roppongi şehir manzarasına karşı harika bir konumda yer alıyor. Japonya'nın olağanüstü deniz ürünleri Fransız mutfağının mükemmeliyeti ile bir araya gelerek çarpıcı lezzetlerin yer aldığı menüyü tadımlayabilirsiniz.

MONSİEUR BLEU PALAİS DE TOKYO

YÜKSEK Art-deco bir bina içerisinde keyifli bir öğle yemeği için ideal adreslerden olan Monsieur Bleu, lokal lezzetleriyle ön planda. Eyfel Kulesi'nin tartışmasız en iyi görüntüsü bu müze restoranından görülüyor. Uygun fiyatlı set menülerle hem sanata hem lezzete doyabilirsiniz.

MSA'NIN RESTORANI/SAKIP SABANCI MÜZESİ

SAKIP Sabancı Müzesi'nin giriş katında yer alan MSA'nın Restoranı'nda okulda profesyonel eğitimlerine devam eden öğrenciler hem mutfak, hem de serviste çalışarak kendilerini geliştirdiği bir restoran. Dünya mutfaklarından harmanlanmış menü, mevsimsel ürünlere göre yeniden yapılandırılıyor.

ŞEKER AHMET PAŞA VE LİMONLUK/DOLMABAHÇE SARAYI

BEŞİKTAŞ'TAKİ Dolmabahçe Sarayı'nın bünyesinde iki farklı kafe bulunuyor. Biri Şeker Ahmet Paşa Çay Salonu bir diğer ise Limonluk Kafe. Osmanlı'nın üst düzey yöneticilerinin satın aldığı eserlerin sergilendiği -Dolmabahçe'nin içerisinde yer alan- Milli Saraylar Resim Müzesi'nin girişinde yer alan Şeker Ahmet Paşa Çay Salonu özellikle dekoruyla adeta zamanda yolculuk yaptırıyor. Milli Saraylar Resim Müzesi'nin yanında yer alan Limonluk Kafe, geleneksel ve modern izlerle desenlenen camekanlarıyla çok beğeniliyor. Bahçesinde kuğuların dolaştığı, kocaman manolya ağaçlarının gölge yaptığı kafenin menüsü ise daha çok içecek ve atıştırmalık ağırlıklı.

NEOLOKAL/SALT GALATA

SALT Galata'nın içinde yer alan neolokal, İstanbul'un parlayan gastronomi adreslerinden biri. Usta şef Maksut Aşkar önderliğinde oldukça genç ve meraklı bir ekip, lokal mutfağı modern teknikler ve yenilikçi bakış açısı ile birleştirerek ortaya rafine ve yeni bir algı çıkarıyor.

NERUA GUGGENHEİM BİLBAO

FRANK Gehry imzalı dalgalı cam ve titanyum ile inşa edilmiş Nerua ile Michelin yıldızlı İspanyol mutfağı çok iyi uyum sağlıyor. Adını aldığı nehre bakan Nerua'nın yemek salonu oldukça minimalist ve dingin bir çizgi taşıyor. Mutfağı, El Bulli'den gelen Josean Martinez Alija yönetiyor ve yemekleri müzenin koleksiyon parçalarını anımsatıyor.

LE GEORGES CENTRE POMPİDOU

PARİS'TEKİ Centre Pompidou, metal ve cam ağırlıklı mimari atmosferi içerisinde Le Georges Restaurant'a da ev sahipliği yapıyor. Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken restoran, yerden tavana uzanan camlarının ardından ve terasından muhteşem bir Paris manzarası sergiliyor. Fransız füzyon mutfağı ile Asyalı dokunuşlarını buluşturan restoran, baharatlı levrek tartar, Barnes soslu ızgara dana fileto ve limonluahududulu tart gibi lezzetler sunuyor.

ACROPOLİS MUSEUM RESTAURANT ACROPOLİS MÜZESİ

ATİNA'DA, Antik Yunan döneminden kalma hazineleri saklayan Akropolis tepesinden çıkarılan arkeolojik eserlerin sergilendiği Akropolis Müzesi, tarihi koleksiyonunun yanı sıra ikinci katında bulunan restoranıyla da misafirlerini cezbediyor.

Akropolis'e bakan panoramik manzaralı mekan, sezona göre güncellenen ve geleneksel tariflerle hayata geçirilen yerel lezzetlerden oluşan bir menü sunuyor.

THE MODERN/ MOMA NEW YORK

ŞEF Abram, çağdaş sanatla gurme sunumlarını birleştiren müze restoranlarından birisine ev sahipliği yapıyor. Fransız ve Amerikan mutfağından örnekler sunan iki Michelin yıldızlı restoranın pastane şefliğini Jiho Kim yapıyor. The Modern, heykel Bahçesi'nde bulunuyor.

CRİSTAL ROOM BACCARAT MÜZESİ

Philippe Starck'ın tasarladığı restoran, Fransız mutfağına odaklanıyor ve müzenin birinci katında yer alıyor. Bir zamanlar yazar Marie- Laure de Noailles'in konağı olan yapı, turistlerin pek uğramadığı 16. bölgede bulunuyor. Pazar ve Pazartesi günleri kapalı olan restoranda özel davetler organize etmek de mümkün.