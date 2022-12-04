Vil Encore ile doğanın içinde modern bir yaşam

Vil ve Encore ortak girişimiyle Urla Kuşçularda yapımı devam eden proje, ahşap dış cephe kaplaması, yalın, doğal, estetik ve fonksiyonel tasarımıyla öne çıkıyor. Günümüz ihtiyaçlarına ve 4 mevsim yaşama uygun şekilde tasarlanan Vil Encore Kuşçular, modern mimariyi ve müstakil yaşam keyfini bir arada sunuyor. Firma yetkilileri 3 bin 500 metrekare alan üzerinde yer alan 10 adet villanın Haziran 2023'de sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Projenin konut sahibi olmak isteyen yerli ve yabancıların dikkatini çektiğini dile getiren yetkililer, villaların denize ve kent merkezine olan yakınlığıyla da talep gördüğünü vurguladı.

FONKSİYONEL TASARIM

Proje hakkında bilgi veren firma yetkilileri, "İzmir'in yükselen değeri Urla'da önemli bir yatırıma imza attık. Bölge, temiz havası, tarihi yapısı, üzüm bağları, zeytin ağaçları ve seracılığın da yapıldığı önemli bir merkez. 3+1,4+1 ve 5+1 tiplerinde 10 adet villadan oluşan Vil Encore Kuşçular, her detayında gizlenen fonksiyonel çözümleri ile müstakil yaşamı keyifili ve konforlu bir halde sunuyor. Müstakil ve bahçeli yaşam alanlarını günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji ve kompakt çözümlerle birlikte yaşama geçiriyor. Tamamı müstakil olan villalar, kendi özel havuz ve bahçesine sahip. Geniş ve ferah iç tasarımları ile fonksiyonel hacimli alanlara da yer verildi. Doğanın içinde denize ve merkeze çok yakın mesafede bulunan proje ulaşım avantajı ve özgün tasarımıyla da dikkat çekiyor. Ön satışların başladığı Vil Encore Kuşçular, otoban bağlantı noktasına 5 dakika, Urla merkeze 7 km, İzmir'e 35 dakika, Demircili ve Altınköy koylarına ise 10 dakikalık bir mesafeye sahip" diye konuştu.

TEK ÇATIDA ÇOK ÖZELLİK

Firma yetkilileri konut sahiplerinin beklentilerine cevap verecek birçok teknik özellik ve donanımı tek çatı altında sunduklarını vurgulayarak şöyle devam etti: "Vil Encore Kuşçular, yurt içi ve yurt dışında inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanında uzun yıllar edinilen tecrübelerin 2 yıl boyunca sürdürülen Ar-ge çalışmalarının yansımasıdır. Özel tasarlanmış ve gizliliğe önem veren mimari ve peyzaja da sahip. Detaylı depolama alanları, dört mevsim bahçe içinde yaşama imkanı sunan kış bahçesi, yeni tasarım şöminelerle modern ısınma sistemi, dış cephe ve çatı sistemlerine kullanılan metal ve ahşabın uyumu ile dayanıklı yapısı, estetik ve fonksiyonel merdiven tasarımları gibi birçok özelliğe sahip. Projenin tüm özelliklerine, 0532 285 17 37 numaralı telefondan ve www.vilproject. com sayfasından ulaşabilirsiniz"