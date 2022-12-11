Çağatay Titiz’den yaşama dair kareler

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Üyesi Çağatay Titiz, Uluslararası Turizm, Ticaret Fuar ve Kongresi kapsamında sergi açtı. 5 yaşından beri fotoğraf çekimleri yapan ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Grafik Sanatlar Bölümü mezunu olduktan sonra zamanla kendisini geliştirip profesyonel fotoğrafçılığa yönelen Titiz, 2010-2012 yılları arasında Uzakdoğu'da çektiği kareleri görücüye çıkardı. Hong Kong'da çalıştığı dönemde günlük yaşamın izlerini görüntüleyen Çağatay Titiz, binlerce fotoğraf arasından seçtiği 21 çalışmayı "Hong Kong 21" adını verdiği sergide buluşturdu.

ERCAN AKGÜN