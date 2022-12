Çılgın Türkler dünyanın her yerinde

Asırlar önce, Orta Asya'dan başlayan göç tarihimiz günümüz dünyasında bambaşka yerlere evrildi. Ülkemizde 85 milyonu bulan nüfusumuzu artık bilmeyenimiz yoktur. Peki, hiç merak ettiniz mi ülkemizin dışında dünyada kaç Türk yaşıyor? Rakamları görünce gerçekten şaşıracaksınız. Resmi verilere göre 5 milyonu aşkın Türk vatandaşı dünyanın 152 ülkesine yerleşerek yeni yaşamlar kurmuş. Türklerin tercih ettiği ilk yirmiye giren ülkeleri Yeni Asır okuyucuları için derledik. İşte o liste...

1- ALMANYA Listenin zirvesinde Almanya var. 60'lı yıllarda Almanya'ya, Türkiye'den başlayan göç dalgası ülkedeki Türk sayısını 2. 7 milyona taşıdı. Son yıllarda tersine göçle bu rakam 2 milyona doğru geriledi. Ancak, 'Acı Vatan Almanya' hala daha birinciliği kimselere kaptırmıyor. Almanya'da 2 milyonu aşkın Türk'ün yaşadığı bir gerçek.

2-FRANSA Listenin ikinci sırasında bir başka Avrupa ülkesi Fransa bulunuyor. Türkler, Almanya'dan sonra en çok Fransa'yı tercih etmişler. Ülkedeki Türk sayısı ise 700 bin civarında.

3-HOLLANDA Çiçek diyarı Hollanda kendisine listenin üçüncü sırasında yer bulmuş. Neşeli başkenti Amsterdam ile tanınan Hollanda, sakin, yardımsever ve mutlu bir halka sahip. Ruba, Çuraçao, Sint Marteen ve Hollanda'dan oluşan Hollanda Krallığı, 12 eyaleti oluşturan 61 şehri ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ülkedeki Türk sayısı 500 bin.

4-İNGİLTERE Listenin dördüncü sırasında Birleşik Krallık bulunuyor. AB'den ayrılan ve son yıllarda siyasi istikrarsızlıkla boğuşan İngiltere'de Türk sayısı ise 400 bin kişi civarında.

5- ABD Beşinci sırada Amerika kıtasındayız. Bugün hala daha 'Kızılderililerin kökeni Türk mü?' diye tartışıladursun bizler bilinen resmi rakamları baz alalım. Türklerin ABD'de en yoğun olarak yaşadıkları eyaletler New York, Kaliforniya, New Jersey, Florida, Teksas ve Illinois olarak biliniyor. En çok tercih ettikleri kentler ise Paterson, New York, Miami, Chicago, Boston ve Los Angeles olarak kayıtlara geçmiş. Ülkedeki Türk sayısı 300 bin.

6- AVUSTURYA LİSTENİN altıncı sırasında Avusturya var. Ülkedeki Türk sayısı Avrupa'nın bu küçük ülkesinde 250 bini aşmış durumda.

7- BELÇİKA Belçika'daki Türklerin çoğunluğu 1960'lı yıllarda ülkeye çalışmak amacıyla göç etmiş. Zamanla gidip yerleşenlerin sayısı da artmış. Ülkedeki Türk Sayısı ise 240 bin. Ayrıca Belçika'da ilginç bir Türk köyü de bulunuyor. Faymonville köyü bildiğiniz bütün köyleri size unutturacak kadar ilginç bir özelliğe sahip. Çünkü bu köy hiçbir Türk'ün yaşamamasına rağmen 'Türk Köyü' olarak anılıyor. Ayrıca Türk adını nereden aldığı ise kesin olarak bilinmiyor.

8- AVUSTRALYA Güney yarım küredeyiz. Dünyanın cennet köşelerinden Avustralya, Türklerin önde gelen tercihlerinden. Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listelerinde genelde Avustralya'dan bir veya iki şehir mutlaka yer alır. Birçok kültürden insanın huzurlu ve mutlu şekilde yaşadığı ülkede, tarihi ve kültürel açıdan da önemli olan birçok yer var. Ülkedeki Türk sayısı 150 bin.

9- İSVİÇRE HER mevsim kartpostallık görüntüleri andıran güzeller güzeli İsviçre dünyanın en mutlu ülkelerinden biri. Bankacılık ve finans sektöründe, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan İsviçre de refah oldukça yüksek. Ülkedeki Türk sayısı 130 bin.

10- DANİMARKA VİKİNGLERİN diyarı Danimarka sert iklim şartları ile dikkat çekiyor. Doğal güzellikleri ise Avrupa'da önemli bir merkez olarak bilinen Danimarka'da gezmeye ve görmeye değer pek çok kültürsanat ve eğlence merkezi yer alıyor. Mutluluk seviyesi en yüksek ülkelerden biri olan Danimarka'daki Türklerin sayısı 75 bin.

11- KANADA Irk ve sınıf ayrımının en az olduğu ülkelerden biri olan Kanada, sosyal ilişkilerde de saygıyı ön planda tutuyor. Muhteşem bir doğaya sahip olan ülkede dünyanın dört bir tarafından gelmiş insanlar beraberce yaşayabiliyorlar. Ülkedeki Türk sayısı 70 bin civarında

12- İSVEÇ İskandinavya'nın en gelişmiş ülkelerinden olan İsveç eğitimdeki kalitesinin yanı sıra bilimsel ve teknolojik birçok gelişmede de öncülük yapıyor. Yarıdan fazlası ormanlarla kaplı, irili ufaklı yüz binden fazla göle sahip olan ülke adını milattan önce bölgede yaşayan Svear kabilelerinden alıyor. Ülkedeki Türk sayısı 62 bin 500

13- SUUDİ ARABİSTAN Listemizin, 13.'ncü sırasında Orta Doğu'nun petrol devi Suudi Arabistan bulunuyor. Suudi Arabistan'da 60 bin Türk vatandaşı bulunuyor. Doktor, mühendis, öğretmen gibi yetişmiş birinci sınıf işgücünü bir yana bırakırsak Türklerin çoğu bu ülkede inşaat işçiliği, lokantacılık, berberlik, oto tamirciliği, mobilyacılık gibi işleri tercih ediyor

14- BULGARİSTAN LİSTEDE, 14'üncü sırada komşumuz Bulgaristan yer alıyor. Ülkedeki Türk sayısı 60 bin.

15- AZERBAYCAN Türkiye ve Azerbaycan arasındaki vize uygulaması 1 Eylül 2019 itibariyle kaldırıldı. Bu durum yanıbaşımızdaki güzellikleri keşfetmek için güzel bir fırsat oldu. Azerbaycan, kültürü, dili, dini, yemekleri, örf ve adetleriyle bizden biri. Özellikle Bakü daha çok kültür ve sanat turizmiyle öne çıkıyor ve şehir 24 saat yaşıyor. Ülkede de oldukça fazla Türk bulunuyor. Ülkedeki Türk sayısı: 55 bini aşmış durumda.

16- İTALYA Tipik Akdenizli olan İtalyanlar sıcakkanlılıkları ile Türkler çok yakınlar. İtalya'ya her noktasında farklı bir kültür ve tarih barındırıyor. Güneyinde deniz, kum, güneşin tadı çıkarılırken, Milano'da moda, Venedik'te kanallar arasında keşif, Floransa'nın sokaklarında ise enfes İtalyan yemekleri göze çarpıyor. Son yıllarda İtalya'ya yerleşen Türklerin sayısında da artış var. Ülkedeki Türk sayısı 50 bin.

17- RUSYA LİSTENİN 17'nci sırasında Rusya bulunuyor. Ülkede yaşayan Türklerin sayısı 40 bin.

18- YUNANİSTAN KOMŞUMUZ Yunanistan'da, Akdeniz ikliminin bütün güzelliklerini yaşanıyor. Yemeklerden kültürlere kadar müthiş bir benzerlik var. Ülkede yaşayan birçok Türk bulunuyor. Yunanistan'daki Türk sayısı 25 bin.

19- GÜRCİSTAN Gürcistan, doğa, tarih, sanat ve lezzet gibi alanlarda da farklı alternatifler sunuyor. Ülkenin sakin ve huzurlu havası, ucuzluğu ve insanların yardımseverliği burayı cazip kılan özellikler arasında yer alıyor. Gürcistan'da yaşayan Türk sayısı 22 bin

20- NORVEÇ KUZEY Avrupa'nın en özel ülkelerinden Norveç, ekonomik refahıyla tanındığı kadar doğal güzellikleriyle de insanı kendisine çekiyor. Yeşilin her tonunu barındıran, birçok şelale ve mimari yapıya ev sahipliği yapan ve Kuzey Işıkları'na sahip olan Norveç en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Ülkede yaşayan Türk sayısı ise 21 bin.