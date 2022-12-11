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Haberler Pazar En çevreci karavan

En çevreci karavan

Bisiklet karavanın tente, sineklik yapılabilen batarya şarj edilebilen güneş paneli modelleri var.

11.12.2022

En çevreci karavan

Manisa'da mimarlık yapan Fevzi Aras, Kovid-19 salgını sonrası talebin hızla arttığı karavan sektörüne yeni bir soluk getirerek elektrik destekli bisiklete uyumlu karavan tasarladı. Bisikletle uzun turlara çıkan kişilere pratik konaklama imkanı sunma hedefiyle yola çıkan Aras, ürettiği ilk karavanı Fuarİzmir'de açılan 2. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuarda sergilenen gözde ürünler arasında yer alan karavan 50 kilogram ağırlığında ve 150 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Bir kişinin rahatlıkla uyuyabileceği büyüklükteki karavanın açılabilir pistonlu iki camı ve sabit geniş ön camı bulunuyor. Disk freni ve güneş enerjisi paneli paketi de bulunan karavanın bisiklet turlarıyla ilgilenenler için önemli bir alternatif sunması bekleniyor

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