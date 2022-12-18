2023 toprak ve su burçlarına şans getiriyor

Bu yıl transit Jüpiter, yılın ilk altı ayında Koç Burcu'ndaki yolculuğuna devam edecek. 17 Mayıs'ta Koç Burcu'ndan Boğa Burcu'na bir yıllık yeni turuna başlayarak toprak ve su burçlarına şans ve bereket getirmeye başlayacak. Şans ve bolluk gezegeni Jüpiter'den, en iyi şekilde faydalanıp gerekli atılımlarını gerçekleştirecekler, büyük kazançlar elde edeceklerdir. Savaş ve cazibe yıldızı Mars, 12 Ocak'tan itibaren İkizler Burcu'ndaki retrosunu tamamlayarak 25 Mart'ta Yengeç Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak. Yıl içinde yedi burcumuzu ziyaret edecek ve girdikleri burçlarda olumlu ve zorlayıcı etkilere neden olacaktır. Satürn ise 9 Mart'ta Balık Burcu'nda ilerlemeye başlayacak.

Satürn 18 Haziran- 5 Kasım arası retroda olacak. Sınırlarımızı ve kararlarımızı etkileyecek. Geçmişimizle yüzleştirecek. Uranüs 2026 yılına kadar Boğa'daki yolculuğuna devam edecek. 28 Ağustos'ta Uranüs retro durumuna geçecek ve 2023 yılını böylece tamamlayacak. 2008 yılında beri Oğlak burcunda yol alan Plüton 24 Mart'ta Kova Burcu'na geçiyor. İlginç bir şaşırtma olayı başlıyor. 2 Mayıs'ta Kova'da retroya geçecek. 29 Haziran'da Oğlak'ta retroya devam edecek ve 11 Ekim'de Plüton, Oğlak Burcu'nda eski poziyonunda ilerlemeye başlayacak. Çok ilginç bir döngü yaşayacağız. Neptün yıl boyunca Balık'taki yolculuğunu sürdürüyor. 1 Temmuzda retro yaparak geri dönüş hayallerimizi yoklayacak ve 7 Aralık'ta tekrar ileri hareketine başlayacak.

2023 YILINDA KOÇLAR ÜSTÜNLÜK SAVAŞINDA OLACAK

ENERJİNİZİ istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana yön değiştirecek. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Kendinizi garantiye almaktan başka çareniz yok. İnatçı bir yapı sergileyecek ve fazla sorumluluk yükleneceksiniz. Meslek ve kariyerinizde olumlu pozisyonların içinde olacaksınız. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Daha çok çalışıp, daha çok kazanacaksınız. Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir. Sosyal çevrelerde dolaşacak ve kendinizi daha iyi hissedeceğiniz alanlarda olmak isteyeceksiniz. Artık istediğiniz zenginliğe kavuşuyorsunuz. Miras yoluyla size gelecek olan para sayesinde isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Derin inancınız sayesinde düşlediğiniz arzularınıza kavuşacaksınız.

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATINIZ

Bu yıl kariyerinizle sosyal ilişkileriniz paralel ilerleyecek. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz fırsatlar karşınıza çıkarken, karar verme konusunda tereddütler yaşamanıza da neden olacak. Mart ortalarında kilitlenmiş birçok projeniz harekete geçmiş durumda. Nisanda burcunuzda güneş tutulması gerçekleşiyor. Yenilenmeler söz konusu. Şartlarınızı değiştirecek cesareti size verecektir. Risk içeren yeni atılımlar için Merkür'ün ileri hareketini beklemelisiniz. Fırsatlar ve ortaklıklar için yeni ve olumlu bir dönem sizi bekliyor. İş arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız ortak işlerden iyi kazançlar sağlayacaksınız. Hedeflerinizi saptarken, karşıt düşünceler içinde sıkıştığınız anlar olacaktır. Yenilikler konusunda temkinli hareket edeceksiniz. Para size başkalarının size yaratacağı fırsatlar üzerinden gelecek.

AŞK VE SOSYAL HAYATINIZ

Yılın ilk ayında Aşk gezegeniniz Venüs'ün aşk ve sosyal evinizde yer alması, sosyal ilişkilerinizin aşk hayatınızın önünde olacağını gösteriyor. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir ay içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Duygularınızda geçmişten kaynaklanan bir karmaşa yaşayabilirsiniz. Geçici olan o günkü gerilimli halinizi fazla önemsemeyin. İçinde sakladığınız duygularınızı abartabilirsiniz. Nisan'da güneş tutulmasıyla ve Merkür retrosyla lişkinizde şimdiye kadar olmadığınız kadar çarpıcı duygular yaşayacaksınız. Kafanız karışacak. Bu günlerde dostluklarınız derinleşecek. Mayıs'ta partnerinizle birlikte romantik günler sizi bekliyor. Ağustos ayı boyunca Venüs retro durumunda. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. Eylül'de; aşk gezegeniniz "Venüs " sayesinde oldukça hareketli ortamlarda bulunacaksınız. Yaşama coşkulu bir şekilde bakmanız, her zaman hoş karşılanmayabilir ama siz aldırmayın. Kıskançlık yakanızı bırakmıyor.

SAĞLIK YAŞAMINIZ

Ocak'ta ailenizin bireylerinin sağlık durumları da önlem kazanacak. Mide problemlerine dikkat. Alışkanlıklarınızdan kurtulmanın tam zamanı. Sinir sisteminizi yormamalısınız. Vitamin ve mineral dengenizi korumalı, uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Duygusal sorunlarınızı büyütmemeli ve uyku düzeninize önem vermelisiniz. Nisan'da baş bölgeniz hassaslaşabilir. Özellikle, boyun kaslarınıza dikkat etmelisiniz. Sizi koşullandıran bazı takıntılarınızdan kurtulmalı ve meditasyon çalışmalarına ağırlık vermelisiniz. Haziran'da çevrenizdeki kişilerin sağlık sorunları gündeme gelebilir. Temmuz'da dolunay Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Olur olmaz şeylere ağlayabilir gereğinden fazla duygusallık gösterebilirsiniz. Ağustos'ta sinir ve sindirim sisteminiz hassaslaşabilir. Eylül'de mide ve bağırsak sorunlarınızı dikkate alın. Ekim'de iştahınız oldukça artacağı için, sebze ağırlıklı beslenmenizde yarar var. Kasım'da böbreklerinizi korumanız öneriliyor.

2023, BOĞALAR İÇİN KENDİ DEĞERLERİNİN FARKINA VARMA YILI

ARTIK, yaşamınızla ilgili farklı değişimlere de, yer vermeyi düşünürseniz, yeni savaşlardan kaçınmalısınız. Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Yaşam hırslarınıza artık gem vurmayı biliyorsunuz. Olgunlaştınız ve öğretici oldunuz. Uzun süreli hedefler seçer ve bunları gerçekleştirmek için uğraşırsınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Büyük ve önemli projelerin altına imza atarken, tam anlamıyla konsantre olacakları enerji düzeyine ulaşacaksınız. Yatırımlarını yeniden düzenleyecek işlerinizde gösterecekleri başarılarınız birlikte beklediğiniz kariyer yolunu açacaksınız. Uranüs ve Jüpiter etkisiyle, gündemlerinizde yoğun seyahatler görünmektedir. Bu yıl Mayıs ve Ekim tutulmalarından etkileneceksiniz.

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATINIZ

Ocak'ta önemli bir kariyer fırsatını da kaçırabilirsiniz. Dolunay, küçük çevre ilişkilerinizdeki gerilimi arttırabilir. Hedefleriniz yarıda kalabilir. Sağlıklı bir karar vermek istiyorsanız, yakın çevrenizdeki kişilerin sizi engelleyen önerilerine kulağınızı tıkamalısınız. Şubat, ciddi bir işe başlamak için uygun bir zaman. Önce yadırgayacağınız ama daha sonra benimseyeceğiniz bir iş teklifi gündem gelecek. Mart'ta yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacaksınız. Nisan'da sorumluluklarınızdan kaçmak yerine, işinize sıkı bir şekilde sarılmalısınız. Mayıs'ta Ay tutulması karşıt evinizde gerçekleşiyor. Çabaladığınız konularda bir adım bile ilerleyememek sizi üzmemeli. Haziran ayında; para kazanma şansınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Maddi hırslarınız ön planda olacak. Temmuz'da, çalışmalarınızı ve hareketlerinizi dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz. Ağustos'ta yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Eylül'de hırslarınızdan arınıp sizi netleştirecek işler yapacaksınız. Ekim kariyer yaşamınızın güçlü olacağı bir ay. Kasım, ilişkilerinizi gözden geçirmenin tam zamanı. Aralık'ta Her şeyi göze alacak kadar güçlüsünüz ve performansınız oldukça yüksek.

AŞK VE SOSYAL HAYATINIZ

Ocak'ta kendi doğrularınızdan emin olmak için çevrenizi sınamak isteyeceksiniz. Şubat'ta takıntılı ve platonik bir aşka da hazır olun. Martt'a enerjiniz yükseliyor. Kıskançlık duyguları sizi yorabilir. Nisan'da Koç Burcu'nda güneş tutulması gerçekleşiyor. Arkadaş çevrenizi gözden geçirmenizde fayda var. Güç ve aşk unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Mayıs'ta Akrep'te Ay tutulması gerçekleşiyor. Güç ve aşk unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Haziran'da size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz. Temmuz'da bazılarınız, uzun sürecek duygusal ilişkilerin temellerini atacak. Ağustos'ta Venüs retrosu var. Görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Yine dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Eylül'de sosyal hayatınızın yoğun olmasından dolayı karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. Ekim'de Güneş ve Ay tutulması gerçekleşiyor. Kasım'da geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. Aralık'ta gizli duygularla başınız dertte.

SAĞLIK YAŞAMINIZ

Ocak'ta böbreklerinizi, cinsel organlarınızı korumalısınız. Cildinize ve saçlarınıza özen gösterin. Hazımsızlık sorunlarınız artabilir. Şubat estetik operasyonlarınız için uygun bir dönem olmamasına rağmen, ekonomik durumu uygun olanlar bu tür aksiyonları yurt dışında da gerçekleştirme arzusu içine girebilirler. Mart'ta kazalara dikkat edin. Nisan'da güzellik uzmanlarında zaman geçirebilirsiniz. Ayaklarınız sizin en değerli organlarınız ve gün içinde onlara hor davranmayın. Mayıs'taki Ay tutulması sizi duygusal ve takıntılı yapacaktır. Haziran'da iştahınız artacak. Temmuz'da ruhsal hayatınızla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. Ağustos'ta çok çalışmaktan dolayı yorulabilir, içsel yıpranmadan dolayı sindirim sistemi sorunları yaşayabilirsiniz. Eylül'den kalbiniz ve dolaşım siteminizi ele almalısınız. Ekim'de kol, bilek ve bacaklarınıza dikkat edin, istenmeyen kazalara da neden olabilir. Kasım ayında sağlığınızla ilgili bir sorun görünmüyor. Aralık'ta ruhsal gelişiminiz önem kazanıyor. Felsefi tavırlarınız da her konuda size yardımcı artık. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. Üstünlük duyguları içindesiniz. Bu dönemde hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz.