40’ından sonra anne olan yıldızlar

KİM BASİNGER

Kim Basinger 41 yaşındayken Alec Badwin'den olan kızı Ireland'ı dünyaya getirdi.

AMANDA PEET

AMANDA Peet Aralık 2014'te üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğinde 43 yaşındaydı.

KELLY PRESTON

KELLY Preston ve John Travolta oğulları Jett'i 16 yaşında kaybettikten sonra Preston'un 48 yaşındayken Benjamin'i doğurması ile çok sevindi.

MARİAH CAREY

ÜNLÜ yıldız Mariah Carey, ikizleri Moroccan ve Monroe'yu Nisan 2011'de 42 yaşındayken dünyaya getirdi.

RACHEL ZOE

RACHEL Zoe bir çocuk daha beklediğini duyurduğunda 42 yaşındaydı. İnternet sitesinde "moda sezonunun kaosu içindeydik, bir çocuk daha beklememiz nedeniyle biraz ara vermek istedik" yazmıştı. 22 Aralık 2013 tarihinde ise oğlunun sağlıklı bir şekilde d oğduğunu duyurdu.

GWEN STEFANİ

ROCK'IN kraliçesi Gwen Stefani, üçüncü oğlu Apollo Bowie Flynn'ı dünyaya getirdiğinde 44 yaşındaydı. Oysa ki Stefani Apollo'nun doğumundan birkaç yıl önce, her şeyin bir nedeni olduğunu söyleyerek üçüncü bir çocuk sahibi olmaktan vazgeçmişti.

EVA MENDES

EVA Mendes ve Ryan Gosling'in ikinci çocukları Amada Lee dünyaya geldiğinde Mendes 42 yaşındaydı.

MARCİA GAY HARDEN

MARCİA Gay Harden, ikizleri 2004 yılında Hudson ve Julitta Dee'yi dünyaya getirdiğinde 44 yaşındaydı ve o zaman kızları Eulala Grace 5 yaşındaydı.

ALANİS MORİSETTE

KANADALI şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve sinema oyuncusu Alanis Morisette, üçüncü çocuğunu 44 yaşında doğurdu.

JANET JACKSON

JANET Jackson'ın 50. doğum gününe sadece iki hafta kala ilk çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Jackson Hemen ardından Jackson'un kocası Wissam Al Mana ile bir aile kurmaya odaklanması nedeniyle dünya turunun ikinci ayağını ertelediğini duyurdu. Ünlü yıldız 50 yaşında oğlu Eissa Al Mana'yı kucağına aldı.

NAOMİ WATTS

AKTRİST Naomi Watts 2007 yılında 39 yaşındayken ailesini kurmaya başladı ve oğlu Sasha'yı dünyaya getirdi. Bir yıl sonra, 40 yaşında ise oğlu Samuel dünyaya geldi.

SUSAN SARANDON

SUSAN Sarandon, TiemOut'a yaptığı açıklamada kendisine çocuğu olamayacağı söylendikten sonra çocuk sahibi olduğundan bahsetti. İlk kızı Eva'yı 39 yaşında, ikinci çocuğu Jack'i 42 yaşında, üçüncü çocuğu Miles'ı ise 43 yaşında dünyaya getirdi.

MERYL STREEP

Meryl Steep dördüncü çocuğu Louisa Jacobson Gummer'ı 1991 yılında, 42 yaşına girmeden hemen önce dünyaya getirdi.

CELİNE DİON

SAHNELERİN yıldızı şarkıcı Celine Dion, defalarca tüp bebek denemesinin ardından 42 yaşında ikizler Eddy ve Nelson'u dünyaya getirdi.

BROOKE SHİELDS

BROOKE Shields kızı Grier'ı 2006 yılında, 41 yaşındayken dünyaya getirdi.