Buckin Coffee, yatırım modeliyle kazandırıyor

ABSON Global Yatırım Ortaklığı tarafından kurulan ve kahve sektöründe kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti odaklı bir deneyim sunmak amacıyla yola çıkan Buckin Coffee, sektöre yenilikçi bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden getirdiği çekirdekleri özel kavurma teknikleriyle müşterileriyle buluşturan Buckin Coffee, geliştirdiği farklı franchising modeliyle yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Buckin Coffee Kurucusu Tolga Türker, sektördeki 25 yıllık deneyimlerini Buckin markasıyla taçlandırarak yeni bir yatırım modeli oluşturduklarını kaydetti. Türker, "Bugüne dek elde ettiğimiz deneyimlerle birlikte, ülke koşullarına uygun şekilde yatırımcılarımızı yönlendiriyoruz. Onların ticaretteki risklerini minimize ederek, karlı bir yatırım ortaklığı modeli kurduk. Sektörümüzde hemen hemen her şey yurt dışından geliyor ve fiyatlar sürekli güncelleniyor. Bu alandaki birikimimiz sayesinde önceden harekete geçerek toplu satın almalar gerçekleştiriyor ve stok avantajı sağlıyoruz. Stoklu ürünler, maliyet ve uygun fiyatı beraberinde getiriyor. Bu da Buckin yatırımcıları için önemli bir olanak sağlıyor" diye konuştu.

HER KONUDA DESTEK

BUCKİN Cofee'nin franchise ortaklarına birçok önemli avantaj sağladığını dile getiren Tolga Türker, şunları söyledi: "Sahilevleri'ndeki lojistik merkezimizle, ürün tedariği konusunda hızlı çözümler getiriyoruz. Franchise ortaklarımıza dekorasyon, pazarlama desteği, insan kaynağı, kaliteli kahve ve düşük maliyet avantajını birlikte sunuyoruz. İnsan kaynağı ve eğitim konusuna özel bir önem veriyoruz. Baristalardan yöneticilere kadar tüm eğitimleri bünyemizde vererek kalifiye elemanlar yetiştiriyoruz. Amacımız yatırımcı için sürdürülebilir ve karlı bir işletme modeli sunmak. İzmir merkezli bir firma olarak Ege Bölgesi'nde yayılımımızı sürdüreceğiz. Şu anda Balçova, Alsancak ve Buca'da hizmet veriyoruz. Kısa süre içinde Uşak'ta yeni şubemizi hizmete açacağız. 2023 yılında Aydın, Muğla, Denizli ve Balıkesir'de de yeni şubelerle hizmet ağımızı genişletmek için yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor."

KONFORLU ÇALIŞMA ORTAMI

BUCKİN Coffee'nin sunduğu rahat ortamla freelance çalışanlar, beyaz yakalıları da ağırladığını ve her yaştan müşteriye ulaştığını belirten Türker, "Buckin Coffee, Türkiye'de uygulanan ilk konseptlerden biri olma özelliğini taşıyor. Konforlu bir mağaza deneyiminin yanı sıra; misafirlerimiz için yüksek hızlı internet ve ortak çalışma alanı olma özelliği de bulunuyor. Buckin, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerini ve aromalarını kullanarak ziyaretçilerinin damak tadına uygun bir içecek deneyimi sunuyor" ifadesini kullandı.