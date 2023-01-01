En lezzetli şifa kaynağı

Eski tatları neden bulamaz olduk acaba? Bizim damaklarda mı bir sorun var, yoksa yediklerimizde mi? Ne ekmekler eski ekmek, ne yağlar eski yağlar gibi? Peki ya ballar? Onlar da değişti mi? Aslına bakarsanız bal arılarının işine karışmadıkça ve onların bal yapma yöntemlerine dokunmadıkça yine eski balları bulmak mümkün.

Arı emek ister, takip ve bakım ister. Arılar sağlıklı yaşarlar ve çoğalırlarsa bizler de sağlıklı gerçek bala kavuşuruz. Aslında arılara ürettikleri balın yanı sıra o kadar çok şey borçluyuz ki. Arılar çiçek çiçek dolaşmasa bunca meyveyi sebzeyi, gıdayı, yaşayan canlı doğayı nasıl bulurduk? Arı demek bal demek değil, arı demek dünyanın, doğanın yaşaması demek.

Arılar sağlıklı yaşarlar ve çoğalırlarsa bizler de sağlıklı, gerçek bala kavuşuruz.

Ne yazık ki her geçen yıl artan bilinçsiz tarım ilaçları kullanımı sebebiyle ne yazık ki toplu arı ölümleri olmakta.

MİS GİBİ ÇİÇEK KOKUSU

Arıların durup dinlenmeden kilometrelerce yol kat ederek, binlerce çiçeğe konarak toplayıp kovanlarına getirdikleri çiçek özlerini ustaca yaptıkları petekler ve sistemli çalışmalarıyla bizlere sundukları balın kıymetini bilmemiz lazım. Arılarla haşır neşir olduğumdan arı sokmalarına hiç yabancı sayılmam. Balın petekten süzülüşünü seyretmek öyle güzeldir ki... Nereye gidersem gideyim arı sandıkları her zaman dikkatimi çekmiştir.

Gittiğim yere özgü bal var mı diye muhakkak sorarım. Çam balını pek aramam, ama özellikle ıhlamur kokulu kestane balı ve çiçek balı tercihimdir. Soğuk alınlıklarında ballı limonlu ılık su boğazı yumuşatır, mideyi rahatlatır. Balın, şifalı içeceklerden şerbetlere, hanımların cilt bakım güzellik maskelerine kadar pek çok yerde kullanımı vardır.

Osmanlı döneminde özellikle saray mutfağında bütün helvaların balla yapıldığını kayıtlarda görüyoruz.

Şeker kullanımı başladıktan sonra ve giderek artan nüfusla birlikte artan tüketim hızından ve azalan arıcılık, balcılık, bal üretimi sebebiyle bal tüketimi giderek düşmüş.

Bal, doğal yapısından dolayı hassasiyet gösterilmesi gereken bir ürün.

İçeriğindeki zenginlikler ve faydaları saymakla bitmiyor. Balı buzdolabında saklamayın. Balın tadını alabilmeniz için oda sıcaklığında olması gerekir.

Mümkün olduğunca ışık almayan yerde kapağı kapalı olarak muhafaza edin. Balın bozulması diye bir şey söz konusu değildir.

ASLA KAYNATMAYIN

Gerçek balda asla bakteri oluşmaz.

Satın alacağınız balın güvenilir olduğuna mutlaka bakın. Her önünüze gelen yerden, yol üstlerinde satılan balları almayın. Bir balın doğal mı, yapay mı olduğunu anlamak hiç kolay değildir. O nedenle cam kavanozda, etiketi üzerinde, üretim izinleri alınmış, kontrolleri yapılmış güvenilir markaları tercih edin. Tanıdık, güvenilir yerel üreticilerden alın balınızı.

Balın doğal özelliklerini kaybetmemesi için asla kaynatmayın. Kaynar sıcaklıktaki çay, süt gibi içeceklere eklemeyin. Sıcaklığın 90 C nin altına düşmüş olması gerekir ki balın özelliği kaybolmasın. Balı, ılık süte, ılık bitki çaylarının içine koyabilirsiniz.

Şeker yerine tatlılara bal kullanacaksanız şerbet yapmak için balı suyla kaynatmayın. Kaynadıkça hem tadı, hem rengi hem de faydaları kaybolur. Ilık suyun içinde eriterek kullanabilirsiniz.

Şifa kaynağı olan balı, hakkını vererek kullanalım. Eğer tatlı-ekşi sosları seviyorsanız ki Uzak Doğu mutfağını sevenler bilir, bal bu soslar için idealdir. Biraz balzamik sirke ile biraz balı karıştırıp kızarmış tavuğun üzerine sürerek veya yanında servis yapabilirsiniz. Kızarmış puf böreklerinizin üzerine börekler soğumadan bal sürüp deneyin. Meyveli bir tart yaptığınızda hem parlak görünüm hem lezzet için üzerlerine bal sürebilirsiniz. Muffin keklerin üzerine süreceğiniz bir miktar bal sayesinde hem kekleriniz pırıl pırıl görünür hem lezzetine lezzet katarsınız.

Cevizli kuru incir veya kuru kayısı, hurma tatlısı, aşure, kabak tatlısı, ayva tatlısı gibi meyve tatlılarında servis sırasında bal kullanabilirsiniz.

Üzerine bal dökerek servis yapacağınız meyve tatlılarını ya hiç şeker eklemeden veya çok az şeker kullanarak pişirmenizi öneririm.

BAGISIKLIGI GÜÇLENDİREN BALLI İÇECEK

3 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı bal, 1 su bardağı ılık su, 1 parça kabuk tarçın, 1 diş karanfil. Bu karışımı kış aylarında haftada 1-2 kez içmek bağışıklığı güçlendirir, hazımsızlığı giderir, kan şekerini dengeler.

BALLI ÇITIR BÖREK

Gerekli malzemeler:

2 adet yufka

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

100 gr taze lor peyniri

2-3 yemek kaşığı Süzme Çiçek Balı

1 çay kaşığı tarçın

2-3 yemek kaşığı galeta unu

KIZARTMAK için sıvıyağ

YUFKALARI, üçgen parçalar halinde kesin. Ceviz, lor peyniri, bal ve tarçını bir kapta güzelce karıştırın. Yufkaların geniş tarafına karışımdan koyup ince ucuna doğru sarın. Açılmaması için uçlarını hafifçe ıslatarak yapıştırın. Çukur bir tabağa su koyun. Düz tabağa da galeta ununu koyup börekleri hızlıca suya batırıp çıkarın ve galeta ununa bulayın. Bir tepsiye yan yana dizin. Kızartma tavasında yağı kızdırıp hazırladığınız börekleri altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın. Servis tabağına aldığınız böreklerin üzerine de hafifçe bal gezdirip servis yapın. Afiyet olsun.

BALLI PANCAKE

Gerekli malzemeler:

2 yumurta ■ 2 yemek kaşığı tozşeker

1 su bardağı süt ■ yemek kaşığı çam balı

8 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

SERVİS için: Süzme çiçek veya çam balı

Yumurtaları çukur bir kapta 2 kaşık şekerle çırparak köpürtün. Süt, bal, un ve kabartma tozunu ilave edip çırpın. Akışkan kıvamlı pürüzsüz bir hamur hazırlayın. Tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ koyup kızdırın. Pancake hamurudan bir küçük kepçe hamur alıp tavaya yavaşça dökün. 2 kepçe daha alıp ayrı ayrı dökerek tavada 3 tane pancake oluşturun. Altları pişince spatula ile çevirin. Her iki yüzünü de kızarıncaya kadar pişirip panservis tabaklarına alın. İkinci üçlüyü de aynı şekilde pişirin. Pancake'leri yanında süzme çam veya çiçek balı ile servis yapın. Afiyet olsun.