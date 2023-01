Evde, ofiste, her yerde egzersiz

Yeni yıl planları yapıldı, hedefleri koyuldu, dilekleri dilendi. Hemen herkesin dileği, hedefi aynı:

Sağlık... Sağlıklıysak bile sağlık diliyoruz çünkü bu durumu devam ettirebilmek de çok önemli. Sağlıklı kalmanın üç kuralı ise iyi beslenme, egzersiz ve yeterli dinlenme... Kural aynı ama ihtiyaçlar farklı, bu yüzden de her yıl farklı spor ve egzersiz trendleriyle karşılaşıyoruz.

Bu yıl öne çıkan sportif aktivitelerini İzmir'in şen kahkahası ve pozitif enerjisiyle ünlü spor eğitmeni Altay Tekin'e sorduk... Altay Tekin, egzersiz ve sağlıklı yaşam konusunda çok güzel ipuçları verdi pek çok öneride bulundu... İşte bu yıl sağlık için yapmamız gerekenler...

RUH VE BEDEN DENGESİ

● Spor senin için ne ifade ediyor?

7 yaşından beri ne meslek yapacaksın dendiğinde tek cevabım, "Spor eğitmeni" idi. Spor benim için gerçek bir tutku. Hedef odaklı çalışmak, kaybetmek, vazgeçmemek ve tekrar tekrar deneyip başardığımdaki mutluluk aslında beni ifade ediyordu. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu bitirdim. Farklı branşlarda antrenörlük ve eğitmenlik eğitimleriyle birlikte yüreyeceğim yolda emin adımlar ile ilerledim.

Stüdyomu 12 yıl önce kurdum.

Egzersiz bitmeyen, aynı tıp gibi her saniye gelişen bir bilim ve siz bu hızda yenilenmeli, yeni doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşıp insanlara rehber olmanız gerekir. Bu da gerçekten yaptığın işe tutkuyla bağlı olmayı gerektirir. Her yıl onlarca eğitim ve saatlerce yeni ve doğru bilgiye ulaşma çabası sonucunda edindiğim tecrübeleri en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Sağlıklı olmak isteyenleri de mat üzerinde kalmaya teşvik ediyorum.

● Nedir mat üzerinde kalmak?

Mat üzerinde olmak aslında egzersizde bir terim olarak kullanılsa da artık bir yaşam biçimi olmaya başladı. Yoğun stres, temposu yüksek yaşamlar, insanları ruh beden dengesini oluşturmaya mecbur bırakıyor. Doğru egzersiz yapmak, doğru nefes almak, iyi beslenme, kaliteli yaşamın olmazsa olmazları. Mat üzerinde kalmak demek ise ofiste, evde, spor salonunda egzersizi bırakmaması anlamına geliyor. Egzersiz yapma alışkanlığı kaliteli ve sağlıklı yaşamı getirirken zihinsel olarak da mutlu ve huzurlu kişiler yaratıyor.

Her alanda daha etkili olmayı ve daha başarılı olmayı sunuyor. Bu yüzden 2023 yılında da mat üzerinde olmaya yani fırsat bulduğumuz her zaman ve her alanda egzersiz yapmaya devam ediyoruz.

Mat üzerinde olmak bir yaşam stilidir.

Tıpkı Altay Tekin gibi...

DOĞRU UYGULAMA ÖNEMLİ

● Bu yıl hangi egzersizler ön plana çıkacak. Yeni trendler neler?

Aslında amaca giden yollar farklı olsa da prensipte her şey aynı.

Burada önemli olan sizin ihtiyacınız ve yaşam tarzınıza uyan egzersizleri seçip onu uygulamak. Onlarca egzersiz yöntemi arasından en keyif aldığınızı yapmaya devam etmek en iyisi. 2023 yılında özellikle kendi beden ağırlığı ile yapılan egzersizler trend olmaya devam edecek. Çünkü yoğun iş yaşamı, seyahat programları, günlük yapılması gereken işler, bize spor salonuna gidebilme fırsatı bırakmıyor bazen. Kendi vücut ağırlığınızla yapabildiğiniz egzersizler için bunların hiçbirine, ekstra bir ekipmana ihtiyacınız yok.

Bir mat yada uyumlu bir zemin bulduğunuz anda her yeri spor salonuna çevirebilirsiniz. Ama unutmayalım ki egzersiz bir bilimdir. Doğru egzersizin getirdiği yarar kadar yanlış yapılan hareketlerin de size zararı olabilir. Bu yüzden mutlaka bir uzmandan destek almanız amaca hem hızlı ulaşmanız açısında hem de sağlığınızdan olmayı engelleme açısından çok önemlidir.

● Artık her köşe başında bir butik spor stüdyoları var. Kompleks tesislere göre butik spor stüdyolarının avantajı nedir?

Butik spor stüdyoları son yıllarda popülaritesi sürekli olarak artan ve bunun sonucunda spor endüstrüsünde patlama yaratan bir olgu. Bu stüdyoların sahip olduğu çalışma prensibinin getirdiği özellik daha küçük bir kitleye kaliteli hizmet verebilme. Ayrıca sayıca fazla olması ulaşımı kolaylaştırırken yolda vakit kaybını da önlüyor.

Ayrıca daha az insan trafiği olduğu için hijyen açısından da pek çok avantajı var. Danışan kişi direk eğitmeni ile hedefe odaklanıp çalışabiliyor. Böylece kişinin düzenli egzersiz yapması açısından bahane bulması imkansız hale geliyor. Butik stüdyolar hizmet verdikleri egzersiz alanında uzmanlaştıkları için o egzersizlerin en etkili yöntemlerini ve püf noktalarını çok iyi bilirler. Dolayısıyla yoga, pilates gibi branşlarda en etkin hizmeti almak için özel stüdyoları tercih etmek avantajlı olacaktır.

İLK ADIM MOTİVASYON

● Yeni yıl tavsiyenizi alalım.

Yeni bir yıla yeni hedefler lazım! Hedef, sonuca ulaşmadaki en büyük yardımcımız. Pandemi döneminde sağlığın önemini en iyi şekilde anladık ve egzersizin yararını çokça konuştuk. Yeni yılda hedefler koyarak, hemen yol almaya başlamanız gerekiyor. Bu yolda sürekli motive olmalısınız bir şeyi başarmadaki en büyük itici güç motivasyondur.

● Motive olmak için ne önerirsin?

Motivasyon gereklidir; irade isteğe bağlıdır! Düşüncelerinizle motivasyon yaratabileceğiniz için, aslında motive olma süreciniz düşündüğünüzden çok daha kolay ve sizin kontrolünüz altında.

Neden egzersiz yapmak istediğiniz konusunda kendinize karşı dürüst olun. Bu sayede amacınızı, hedefinizi gerçekçi şekilde belirlemek sizi bu yolda her zaman motive edecektir.

PİLATES GELECEĞE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

● Özellikle önerdiğiniz bir egzersiz türü var mı?

Ben egzersizin hepsini çok seviyor ve doğru yapıldığında hepsinin yararını en iyi şekilde görüyorum. Ama benim en büyük aşkım pilates. Çünkü pilates, yaşamın içinde sizi geliştirebilecek her prensibi içerisinde bulunduruyor.

Pilatesi geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak görüyorum. Sağlıklı bir beden ve kaliteli yaşamın olmazsa olmazı pilatestir benim için.

CIO'LARIN TERCİHİ

● Bir erkek olarak pilates diyorsunuz. Genelde kadınlar tercih ediyor gibi görünüyor.

Evet pilates diyorum, çünkü 12 yıllık eğitmenlik tecrübemde kişilere sağladığı yararlar ve gördüğüm sonuçlar beni her geçen gün büyülüyor. Bu algı aslında tamamen değişti. Artık dünyanın en önde gelen sporcuları antreman programlarının içerisine dahil ettiler pilatesi. Dünyanın dev firmalarının yöneticileri çalışan performansını ve verimliliği artırmak adına çalışanlarına pilates programları uygulatıyorlar. Kendileri de mutlaka yapıyorlar. Sağlıklı bir omurga, kaliteli bir nefes ve güçlü kaslar isteyen herkesin ilk tercihi pilates olmalıdır. Pilates sizi yeni yılda güzel ve sağlıklı bir bedene ulaşmak için davet ediyor olabilir.

SAĞLIKLI KALMANIN 5 KURALI!

● Kas kalitesini yükseltecek egzersizler yapın. Uzun bir yaşamın sırrının kas kütlesiyle olan ilişkisinin düşündüğümüzden daha da fazla olabileceği üzerinde bilimsel çalışamalar devam ediyor.

● Hareketsiz geçen sürenizi azaltın. 1 saat spor yapmayı beklemek yerine ofiste çalışırken, evde otururken kısa molalar vererek hareket edin, araca binmek yerine gideceğiniz yere yürüyerek ulaşın.

● Düşük yoğunluklu egzersizleri tercih edin. Pilates, yoga gibi bütüncül egzersizler yapmak hem bedeninize hem zihninize iyi gelecektir.

● Kahve yerine bitki çaylarını tercih edin.

● Akşam yemeklerinizi mümkün olan en erken saatlerde yemeyi tercih edin.

FİTNESS'TAN WELLNESS'A

● Fitness kavramı eskidi şimdi wellness var! Aradaki fark ne?

Fitness, "sağlıklı ve formda olmak" anlamına gelir. Türkçede tam karşılığı olmayan fitness kelimesi, sağlıklı yaşam yolunda fiziksel forma girmek için uygulanır. Genellikle kavram olarak fitness vücüt geliştirme sporuyla karıştırılabilir. Fitness bir egzersiz yöntemi, vücut geliştirme ise branşı, müsabakası olan bir spordur. Wellness kavramı, bütünsel olarak sağlığa götüren faaliyetlerin tamamını tanımlar. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi olabilmeyi kapsar.

İnsanların artık süreci ruhsal olarak da desteklemeyi tercih ediyor. Kendine en iyi gelen şeyleri yapmak için uğraşıyor. Güneş aynı ama tercih edilen açılar farklı...

