“Umut Vagonu” okulları güzelleştiriyor

Manisa'nın eğitim gönüllüleri okulları güzelleştirerek topluma örnek oluyor. Umut Vagonu Derneği Manisa Şubesi ve Toplum Gönüllüleri el ele vererek Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan ve 43 öğrencinin eğitim gördüğü Aşağı Kaya Pınar İlkokulu'nun dış cephesini güzelleştirdiler. Öğrencileri mutlu ettiler. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürü Emel Bayer gönüllülerin çalışmalarını yerinde inceledi.

İYİLİKLERİ SAYMIYORUZ

Umut Vagonu Derneği Manisa Şube Başkanı Arzu Şahin Ünal, "Biz iyilikleri saymıyoruz. Erişebildiğimiz her okulu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yuntdağı'ndaki okullarda çok fazla çalışma yaptık. sadece Manisa'da değil, Türkiye'nin birçok noktasında Ağrı'da da okullarımızı güzelleştirmeye çalıştık. Gönüllü sayımız her geçen artıyor. Kimler müsaitse onları davet ediyoruz. Halktan gelen oluyor, öğrenciler geliyor. 7'den 70'e kim müsaitse topluma kazandırmak adına her türlü çalışmaları yapmaktayız. Bu okulda 100'e yakın gönüllümüzle güzelleştirme çalışmasına katkı sağladık. Hem buraları güzelleştiriyoruz hem ruhumuzu dinlendiriyoruz. Böylece topluma daha fazla örnek oluyoruz. Dış cepheleri güzelleştiriyoruz. Zeminlere oyunlar çiziyoruz. Binaların içinde yine çocuklara daha fazla motive edecek çalışmalar yapıyoruz. Kütüphaneler kuruyoruz. Kitaplar topluyoruz. Çeşitli oyuncaklar veriyoruz. Eğitici, öğretici çalışmaları çocuklarımız için okullarımızda hayata geçiyoruz" diye konuştu. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, "Çocuklarımız çok mutlu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK