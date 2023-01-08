Sıcak suyla şifalandıran tatil

HER yönüyle tam bir turizm ülkesi olan Türkiye, kaplıcalar yönünden sahip olduğu zenginlik nedeniyle de tüm dünya için bir şifalı su cenneti. Kaplıcalarda bulunan vitamin ve mineral dengesinin; romatizmal hastalıklardan mide ve bağırsak hastalıklarına, solunum yolunda yaşanan sıkıntılardan safra kesesi tembelliğine kadar birçok rahatsızlıkta fayda sağladığına inanılıyor. Sadece hastalık durumlarında değil, sıcak suyun rahatlatıcı ve dinlendirici etkisinden faydalanmak isteyen herkesin ilgi odağında olan kaplıcalar, doğanın içinde sağlık ve huzur dolu bir tatil deneyimi sunuyor. Obilet.com, tatil rotasını kaplıcalara çevirenler için en güzel yerleri paylaşıyor.

DÜNYA MİRASI/PAMUKKALE

TÜM dünyadan turistleri travertenleri ile mest eden Pamukkale, kaplıca turizminde de bir dünya markası. Burada hem doğanın şahane oluşumlarını izlemek hem de kaplıca sularında şifa bulmak mümkün. Yüzyıllardır Pamukkale termalleri, deri hastalıklarına, romatizmaya ve daha birçok hastalığa şifa kaynağı olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kaplıcaları ziyaret etmek isteyenler için aile saunasından kaplıca havuzlarına, çok çeşitli konaklama imkanları sağlanıyor.

PERİ BACALARI MANZARALI KOZAKLI

NEVŞEHİR'DE Peri Bacaları'nı seyre dalarken şifalı sulardan da faydalanmak geçerli bir seçenek. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu rüya şehir, termal kaynakları nedeniyle de ziyaretinizi fazlasıyla hak ediyor. A ve C grubu şifalı sular grubuna gelen Kozaklı termal sularının ünü, Kapadokya'ya gelen turistlerin de sayesinde yurt dışına taşmış durumda. Burada toplamda binlerce yatak kapasitesine sahip tesisler var. Kozaklı'da 3 ana termal su kaynağından bahsediliyor. Bunlardan ilki eski Belediye Hamamı, ikincisi ise Uyuz kaynağı. Üçüncü kaynak sondaj kuyusu olarak kullanılıyor. Ürgüp'te ve Avanos'ta da farklı termal tesisler mevcut.

YERLİ TURİSTİN GÖZDESİ SİMAV

SİMAV Eynal Kaplıcaları olarak bilinen kaplıcalar da Türkiye'de kaplıca tatilinin olmazsa olmaz adresleri arasında. Kaplıcalar aynı zamanda, Kütahya'nın en önemli turistik değeri olarak da işaret edilebilir. Böbrek taşlarından cilt hastalıklarına, sedef hastalığından kireçlenmeye kadar birçok farklı sağlık sorununda olumlu etkiler gösterdiği iddia edilen şifalı sular, yerli turistlerin de odak noktasında. Burada hem belediyenin hem de özel işletmelerin yatırımları var.

İÇ ANADOLU'NUN KALBİ HAYMANA

ŞEHRİN güneyinde, deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki kaplıca alanı Türk sağlık turizmi için mihenk taşlarından biri. Haymana ilçe merkezinde yer alan Haymana Kaplıcaları; Ankara şehir merkezine ise 73 kilometre mesafede. Burası için İç Anadolu'nun kalbi demek hata olmaz. Her yıl Haziran ayında Haymana Kaplıca Festivali ve Kültür Şenliği'ne de ev sahipliği yapan bu yer, suların şifasına inananlar için gerçekten özel bir bölge. Özellikle Anadolu'dan yola çıkacak olan ziyaretçiler için en yakın durağın Haymana olduğunu da belirtebiliriz.

'GELECEĞİN SU ŞEHRİ' YALOVA

Adını bölgedeki şifalı termal sulardan alan Termal ilçesi ile Yalova halkı arasında dolaşan rivayete göre Atatürk burayı "geleceğin su şehri" olarak ilan etmiş. Yörede Bizans döneminden kalan hamamlar bile var. Yalova'da bulunan termal kaplıcaları en çok İstanbullular tercih ediyor. Kaplıca kompleksinin içinde de dışında da konaklanabilecek tesisler bulunuyor. Bu tesislerde kaplıca suyu ve jakuzi gibi imkanlar sunan yerler de mevcut.

ULUDAĞ ETEKLERİNDEKİ AĞRI KESİCİ

Bursa'nın şirin semti Çekirge'de, Türkiye'nin en büyük termal zenginliklerinden biri olan Vakıfbahçe Kaplıcaları bulunuyor. Özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği bu şifalı termal sular, Uludağ'ın kuzey eteklerinden çıkıyor. Yöredeki banyo uygulamasının özellikle ağrılı hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor. Bursa'ya kadar gelmişken Akarca, Ilıcaksu, Gemlik ve Oylat kaplıcaları da ziyaret edilebilir. Şifalı sulardan faydalanırken kapalı havuz ve özel diyet menüleri gibi hizmetler de sunan tesislerde konaklamak mümkün.

KAPLICADA KAR KEYFİ

Afyon, kaplıca tatili sevenlerin favori adreslerinden biri. Burası kış döneminde neredeyse tüm otellerde yüzde yüz civarında doluluğa ulaşıyor. Kışın tam bir İç Anadolu karasal ikliminin hüküm sürdüğü kaplıcalarda kar keyfi yaşamak da mümkün. Kaplıcalardaki tesisler bu nedenle özellikle sonbahar ve kış aylarında rağbet görüyor. Bölgede ayrıca çok sayıda devre mülk ve termal tatil köyü fırsatı da var.

DENİZ SEVİYESİNDE SICAK SU

Yaz tatillerinin popüler adreslerinden İzmir'in Çeşme ilçesi, Ilıca ve Şifne şifalı kaplıcaları ile de kış aylarında turistleri çekmeye devam ediyor. Deniz seviyesindeki bu kaplıcalar, "Ilıca Kaplıcaları" ve "Şifne Kaplıcaları" olarak da anılıyor. Kaplıcalar civarında konaklanama hizmeti sunan bazı tesisler termal su kaynaklarından çıkan sudan direkt faydalanma imkanı da sağlıyor.

ÇEKİM MERKEZİ GÖNEN

Gönen Kaplıcaları; Ege ve Marmara bölgelerinde yaşayanlar için bir başka şifalı çekim noktası. Özellikle kas ve iskelet sisteminde problem yaşayanlar ve nörolojik rahatsızlığı olanlara bu turizm destinasyonu önerilebiliyor. Gönen'de bulunan kaplıcalar; Gönen Merkez Kaplıcaları ve Gönen Ekşidere Dağ Ilıcası olmak üzere ikiye ayrılıyor. Merkez kaplıcaları hemen ilçe merkezinde, 70 bin metrekarelik bir doğal park üzerindeyken; Ekşidere'nin ilçe merkezine uzaklığı 13 kilometre. Bu yönde sürekli çalışan servis araçları mevcut.