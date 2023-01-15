Efes Antik Kenti 3 ay sonra denizle buluşuyor

Kuruluşu M.Ö. 6 bin yıllarına kadar giden Efes Antik Kenti, denizle buluşuyor. Bir zamanlar denize sıfır olan Efes Antik Kenti, yeniden eski günlerine dönüyor. Antik dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Efes, tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında her zaman önemli rol oynamıştı. Avrupa ile Asya kıtası arasında önemli bir kapı olan Efes, o yıllarda liman kenti olma özelliğiyle ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin başkenti olmasını sağlamıştı.

YÜZDE DOKSANDÖRT TAMAM

Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak "Efes Antik Kanal Projesi"nin ilk etabı için geri sayım başladı. Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın "35 İzmir" projesi içerisinde yer alan ve ülke turizmine büyük katkı sağlaması öngörülen Efes Antik Kanal Projesi 1. Etap çalışmalarında adım adım sona yaklaşılıyor. "UNESCO Dünya Mirası" listesindeki Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturmayı hedefleyen projenin son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, çalışmaların yüzde 94'ünün tamamlandığını açıkladı.

600 METRELİK KANAL

DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, "Projenin ilk etabı, Pamucak Sahili ile İzmir-Kuşadası Karayolu sarasındaki alanı kapsıyordu. Bu alana 600 metre uzunluğunda bir kanal ve gezi teknelerine kısa süre konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa ediyoruz. İnşaatta yüzde 94 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Hedefimiz Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabını Nisan ayı sonunda tamamlamak" dedi.

İKİ ETAPTAN OLUŞUYOR

Efes Antik Kenti'ni yeniden denizle buluşturacak proje, 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve yat limanı inşa edecek. İkinci etapta ise Pamucak Sahili'nden Efes Limanı'na kadarki alan temizlenerek, kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenecek. Daha sonra ise çevre düzenlemesi yapılacak.

ANTİK KENTE TEKNELERLE YOLCULUK

EFES Antik Kenti ve Limanı, binlerce yıl Batı ve Doğu kültürlerinin kesiştiği Kral Yolu'nun başlangıç noktasında yer alıyordu. Ancak Küçük Menderes ve Marnas Çayı'nın getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içerisinde denizden 9 kilometre kadar uzaklaştı ve Antik Kent bugünkü halini aldı. Proje tamamlandığın 2 bin 500 yıl sonra Antik Kent'e, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğacak.

SÖKE OVASINDA DENIZ SAVASI

M.Ö 494 yılında gerçekleşen Lade Deniz Savaşı günümüz Söke ovasında bulunan Lade Adası çevresinde geçmiştir. Yani bugün taş, toprak, tarla olan alan, bundan 2500 sene önce gemilerin savaşabileceği kadar derin bir denizden oluşmaktaydı. Fakat Küçük Menderes Nehri'nin debisinin artmasıyla taşıdığı alüvyonların çoğalması Ephesus Limanı'nın 4 kilometre içeride kalmasına neden oldu. Uzunca bir süre liman bölgesi, liman yolunun sonunda bir elips şeklinde denize doğru açılan dar bir kanal ile işledi. Devasa Roma Corvus savaş gemisinin güvertesinde Mısır Kraliçesi Kleopatra ve yanında Romalı General Antonius, Roma İmparatoru Agustus ve daha nice önemli isim, Efes'e bu kanaldan geçerek ulaşmıştı.

TOLGA TEKİN