Üretiyor, eğleniyor ve kazanıyorlar

Manisa'da, Yunusemre Belediyesi'nin, 8 farklı noktada açtığı, Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursuları, kadınların el sanatlarını öğrenmesine destek oluyor. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nden uzman öğretmenler tarafından verilen kurslar kursiyerler için oldukça faydalı geçiyor. Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursuları içerisinde Punch nakışı, örgü oyuncak yapımı, makrome, kağıt ip, ahşap boyama yer alıyor.

HAFTANIN 5 GÜNÜ KURS

Kadınların ürettiği birbirinden güzel el emeği göz nuru eserler Millet Çarşısı'nda Üreten Eller Mağazasında satışa sunuluyor. Yunusemre Belediyesi'nin kazandırdığı merkezlerden biri olan Ayn-ı Ali Mahallesi Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda kadınlar haftanın 5 günü el sanatları öğrenip uyguluyor. Kurs hakkında bilgi veren El Sanatları Öğretmeni Şule Demirel, "Haftanın 5 günü kursiyerlerimiz burada öğrenip yaptıkları ürünleri satarak keyifli ve güzel vakit geçiriyor" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK