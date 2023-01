Dört mevsim yaz sevenlerin rotası

KAMBOÇYA

TAYLAND ve Vietnam ile komşu bir ülke olan Kamboçya, özellikle Koh Rong Adası ile kış mevsiminde yaz tatili fırsatı sunuyor. Beyaz kumlardan oluşan pürüzsüz plajların toplam uzunluğu 50 kilometreyi zorluyor. Gün batımı sırasında buradaki plaj partilerinde bulunmak ise kesinlikle paha biçilemez bir deneyim. Kamboçya'da farklı kültürlere, farklı bir mutfağa ve farklı koşulların eşsiz bir mozaiğine şahit olacaksınız. Ulaşım maliyeti hatırı sayılır bir seviyede olsa da; Kamboçya içinde yapacağınız harcamalar oldukça uygun. 12. yüzyılın başlarında inşa edilen Angkor Wat Tapınağı'nı da Kamboçya ziyaretiniz boyunca mutlaka görmelisiniz.

MALDİVLER

MUHTEŞEM otelleri ile göze çarpan Maldivler'in bu kadar meşhur olmasının en önemli sebeplerinden biri de şüphesiz 4 mevsim yazı yaşıyor olması. Son zamanlarda özellikle balayı için tercih edilen noktalardan biri olan Maldivler, 365 gün ziyaret edebileceğiniz bir ülke.

DOMİNİK CUMHURİYETİ

TÜRKLERİN bir yarışma dolayısıyla yakından tanıdğı Dominik Cumhuriyeti, tropikal iklime sahip olduğu için sürekli yazı yaşayan ülkelerden biri. Ada ülkesi olan Dominik Cumhuriyeti, Kristof Kolomb'un yeni dünyayı keşfe çıktığı zamanlarda, ayak bastığı ilk ada olma özelliğine de sahip. Sıcak olmasına rağmen, Ağustos ve Eylül aylarında sert rüzgarlar esebiliyor.

KATAR

SICAKLIK ortalaması 36 derece olan Katar'da zaman zaman bu rakamlar 50 dereceyi buluyor. Bu yüzden, eğer sıcağı çok sevmiyorsanız, tatil için kış aylarını tercih edebilirsiniz. Türk vatandaşlarının her 180 günde, 90 gün vizesiz girebildiği Katar, lüks alışveriş merkezleri ve gece hayatı ile göze çarpıyor.

DUBAİ

YUMUŞAK iklimi ile Dubai, balayı tatilcilerinin de favorileri arasında. Lüksün ve şatafatın her köşe başında karşınıza çıkacağı bu Arap ülkesinde, oteller 3 yıldızdan başlıyor ve 7 yıldıza kadar yükseliyor. Tatilciler deniz ve kumsalın tadını çıkarmanın yanında, jeep safari gibi çöl etkinliklerinden büyük keyif alıyor. Dünyanın en yüksek binalarından biri olan Burj Khalifa ya da Türkçe adıyla Burç Halife'yi görmeden de Dubai'den dönmek olmaz. Buradaki şehir manzarası, herhalde dünyada görebileceğiniz sayılı güzelliklerden de biri. Palmiye Adaları, Dubai Müzesi ve Cumeyra şehri de yine ziyaretinizi bekleyen yerler arasında diyebiliriz. Dubai için ne yazık ki Türk vatandaşlarından vize talep ediliyor.

KÜBA

HER mevsim yaz tatili yapmak isteyip fakat en ekonomik olanını istiyorum derseniz, sizin için en iyi seçenek Küba. Bol bol sokak şarkıcısı ile karşılaşabileceğiniz Küba'yı ziyaret etmek isterseniz uzun bir uçak yolculuğunu göze almanız gerekiyor. Benim için sorun değil diyorsanız, lüks ya da klasik otellerde, ekonomik bir şekilde konaklayabilirsiniz.

KOLOMBİYA

EĞLENCEYE aşırı düşkün olan bu ülke, her mevsim sıcak ülkeler arasında yer alıyor. Her an sokaklarda salsa yapan birilerini görebileceğiniz Kolombiya, elinize soğuk bir içecek alıp, sokaklarında 4 mevsim yürüyebileceğiniz bir yer. Ekvator iklimini deneyimlemek isterseniz mutlaka görmeniz gereken yerler arasında

TAYLAND

OCAK ayında dahi ortalama 27 derece sıcaklığa sahip olan Tayland, son zamanlarda tercih edilen ülkelerden biri. Onu bu kadar popüler yapan özelliklerden biri de Tayland'a bağlı olan Phuket Adaları. Türk vatandaşlarından 30 güne kadar vize istemeyen Tayland, 4 mevsim ziyaret edebileceğiniz ülkeler arasında yer alıyor.

SEYŞELLER

GÜNEŞİ özleyenlerin tercihi, aynı zamanda bozulmamış bir doğa harikası da olan Seyşeller olabilir. Burada palmiye ağaçlarının eşsiz gölgesinde okyanus iklimine ve mercan kayalıkların parıltısına doyabilirsiniz. Madagaskar'ın kuzeyinde yer alan ülke, Hint Okyanusu'nda bulunuyor. Seyşeller sınırları dahilinde tam 115 ada var. Praslin Milli Parkı, Seyşeller'de görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Ayrıca burası tüm dünyadan dalış tutkunlarının da ilk tercihi. Seyşeller'de yapabileceğiniz adrenalin dolu yazlık aktivitelerin başında köpek balıkları eşliğinde dalmak var. Seyşeller'de yaşayan tüm bitki ve hayvan türleri UNESCO tarafından koruma altında.

JAMAİKA

YAZ tatilini yılın her mevsiminde yaşayabileceğiniz Jamaika, birbirinden eşsiz sahilleri ile dikkatleri çekiyor. Tropik birçok meyveyi deneyimleyebileceğiniz Jamaika, Karayipler'in en büyük 3. ada ülkesi olarak biliniyor. Bob Marley gibi birçok ünlü ismin burada doğmuş olması, bu ada ülkesinin ününü arttırmış durumda.

FİLİPİNLER

FİLİPİNLER, en soğuk zamanlarını Şubat ayında yaşıyor. Soğuk dediğimize bakmayın. En soğuk zamanda bile sıcaklık ortalama 25 derece. Bu yüzden istediğiniz ay gidebilir ve rahatça tatil yapabilirsiniz. Sıcaklık ortalaması yüksek olmasına rağmen yağmurdan çok hoşlanmıyorsanız Eylül ayını tercih etmemelisiniz.