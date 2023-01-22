Duygularınızda karmaşa var

KOÇ: Gücünüzün farkındasınız

Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için,zor hedefler peşindesiniz. Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz. Enerjinizi yüksek tutmalısınız.

BOĞA: Yeni projelere hazırlanın

Paranın gücüne inanıyorsunuz.

Kariyer evinizde ilerleyen Venüs'ten olumlu etkiler alıyorsunuz.

Her şeyi ayrıntılı bir şekilde planlamanız kolay bir şey değil. Sistemli yapınız yüzünden, çevrenizde ilgi göreceksiniz.

Yeni projeler gündemde. Randevu trafiğiniz yoğun.

Aile içinde mutlu bir haber söz konusu.

İKİZLER: Kaçırdığınız fırsatlar karşınıza çıkıyor

Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalısınız. Kariyer savaşları verdiğiniz konularda sert bir tutum izleyebilirsiniz.

Gücünüzü gösterebileceğiniz konuları seçmenizde yarar var. Bu dönem aniden kaçırdığınız eski iş fırsatlarını yeniden karşınıza çıkması karşısında şaşırabilirsiniz.

Geciktiğiniz başarılarınız size ödül olarak dönecektir.

YENGEÇ: Aşk ve sosyal hayatınız canlanıyor

Duygusal anlamada renkli kişiliğinizi rahatça ortaya koyabileceksiniz. Çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Venüs'ün bulunduğu konum, size olumlu destek verecek.

Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşleriniz zor oluyor. Sinir sisteminizin dengesini bozmamalısınız.

ASLAN: Başarılarınızı önemsiyorsunuz

Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

BAŞAK: Tartışmalardan uzak kalmaya özen gösterin

Görüşeceğiniz kişilerin genelde yüksek mevkili kişiler olmasına dikkat edeceksiniz.

Kafanızın bir kenarında beklettiğiniz olayları yeniden başlatacaksınız. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, büyük karmaşalar yaşayabilirsiniz. Tartışma ortamlarından kaçınmalı, size enerji verecek dostlukları tercih etmelisiniz.

TERAZİ: Organizasyon başarınız artıyor

İkili ilişkilerinizde duygusal davranmaktan kaçınmalısınız. Hissi yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Aşk ilişkilerinizde artık felsefenizi değiştirmelisiniz. Arayışlarınıza artık bir son vermelisiniz. Kusur arama huyunuz oldukça olumsuz. İşinizle ilgili değişimler arzuluyorsunuz.

AKREP: Tutkular ön planda

Bu hafta önceden hayalini kurduğunuz veya yaptığınız yatırımdan önemli bir dönüş sağlayacaksınız.

Daha fazla çalışacaksınız.

Başkalarının işine karışmayın. Kendi bildiğiniz konularda taviz vermeden ilerlerseniz gelecekteki yerinizi daha sağlam temellere oturtacaksınız.

İş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilirsiniz.

YAY: Aşk yolculukları gündemde

Güçlü sezgilerinizi ön plana çıkarmalı, çalışmalarınıza destekleyici davranışlarınızı belirlemeli ve olayları dengelemelisiniz.

İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat çevrenizi her konuda ikna edebileceksiniz. Sadece sorumluluklarınızla ilgilenin. Hayallerinizi fırsatlar zincire çevirmek için önünüzün açık olması çok güzel.

OĞLAK: Sorgulamalarınız bitmek bilmiyor

Bu hafta çevrenize karşı oldukça kapalı ve ketum bir tavır içindesiniz. Bazı olayları tekrar tekrar irdeliyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin, finans desteklerini isteyebilirsiniz.

Onların size karşı tutumlarından farklı sonuçlar çıkarmadan önce, olayların nedeni üzerinde durduğunuz zaman kısa sürede çözüme ulaşabileceksiniz.

KOVA: Herkesin gözü üstünüzde

Sezgisel yeteneğiniz güçlenecek ve olaylara farklı bir boyuttan bakacaksınız.

Yine gizli yeteneklerinizi kullanabilme özelliğiniz belirginleşecek. Fakat siz mistik yönlerinizden çok, idealizm konusunda kendinizi sorgulayacak, yaşamla ilgili pratik düşünceler içinde olacaksınız.

Yaratıcılığınız devam ediyor. Herkesin gözü sizin üstünüzde olacak.

BALIK: Gizli aşklara dikkat

Venüs bilinçaltı evinizde ilerliyor.

Gücünüzü ispat etmenin ve yaşam sınavlarınızdan geçirmek için uygun bir dönem. Kozmik etki, istekleriniz doğrultusunda size destek veriyor. Popüler çevrelerde dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli yaşamaya devam edeceksiniz. Eski dostlarla buluşma planları yapacaksınız.