İZDO’dan öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) Çiğli Belediyesi'nin de katkılarıyla Kaklıç İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Öğrencilerle bir araya gelerek ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi veren diş hekimleri, öğrencilerle tek tek ilgilenerek diş taraması da yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Melis Daraoğlu Gürel, "İZDO olarak geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdik. Onlara diş nedir? Çürük nasıl oluşur? Sağlıklı beslenme nasıl olur? ve Dişler nasıl fırçalanmalıdır gibi farklı sorular sorarak ayrıntılı bilgiler verdik" diye konuştu.

Gerçekleştirdiği sunumda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Melis Daraoğlu Gürel, şöyle devam etti: "Uzun süre biberon ve emzik kullanan çocukların ön dişlerinde çürük görülebiliyor. Çocuklar koşup oynarken ağızlarını çarparak dişleri kırılabiliyor veya diş, köküyle birlikte yerinden çıkabiliyor. Eğer küçük bir kırıksa dolgu ile müdahale edilmesi gerekiyor. Fakat diş tamamen yerinden çıkarsa bir bardak sütün içine koyup en kısa sürede bir diş hekimine başvurulması gerekiyor. Günde en az iki defa dişlerin fırçalanması da bir diğer önemli konu. Bunun yanısıra diş ipi kullanımı diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerin temizlenmesi açısından önemli. Bunlar dışında dişlerin arasında kalan yiyecekleri çıkarmak için ağıza sivri kalem, kürdan ve benzeri şeylerin kesinlikle sokulmaması gerekiyor"