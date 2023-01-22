Soğuk kışın sıcak evleri

SOĞUK ROTALARIN SICAK STİLİ

SOĞUYAN havalar yaşam alanlarında sıcak bir koza yaratma içgüdümüzü harekete geçiriyor. İlham kaynağımız nordik coğrafyaların sıcak dokuları yalın kurgularla kombinleyen rafine stilleri. Bu soğuk rotaların sıcak dağ evleri ve stil sahibi dekorasyon anlayışları ham ahşaplar, kürkler, kadifeler ve yünlü dokularla bu kış evlerimizi ısıtmaya hazırlanıyor.

RENKLERİN ISITAN ETKİSİ

SAMİMİ kurguların sahne arkasında renk ve desenlerin gücüyle mekanı ısıtan dekorasyon şifreleri gizlidir. Ekoseler, pöti kareliler, kar motifleri, geyik desenleri, kırmızılar ve bordolarla birleştiğinde cazibesi yüksek sıcak bir atmosfere imza atarlar. Yatak odanızda kırmızı tonlarında yastık kılıfı kullanmak battaniye ve nevresimlerin doğaya yakın renk tonlarında olması sevecen, rahat ve sıcak bir atmosfer yaratacaktır.

ATMOSFERE YAŞANMIŞLIK KATIN

ANNEANNEDEN kalan vintage bir koltuk, bir gün asılmayı bekleyen çerçeveler, kitaplar, dergiler, mumlar... Bu tür özgür evlerin her köşesi özgün farklı bir hikâye anlatır. Anlatılan her hikaye ise mekanın sıcaklığını bir derece daha yükseltir.

TİTREŞİM VE ENERJİ

Evleri ısıtan dekorasyon çözümleri duyularla alakalı olduğu kadar psikolojik frekanslarla da yakından ilgilidir. Mekandaki enerjiyi dengelen mum ateşleri, aromatik esanslar ve yüksek titreşimli sesler sıcak bir atmosfer yaratmanın ilham veren şifreleri arasında...

ŞÖMİNENİN ÇITIRTISI

Çıtır çıtır yanan şöminenin çevresinde kurgulanmış bir yaşam alanında ahşap tasarımlar, koyun postu halılar ve yeşil bitkiler kullanarak davetkar bir görünüm yaratabilirsiniz. Isınmanın ve sevdiklerimizle evde vakit geçirmenin keyfine varacağımız kış mevsiminin dekorasyon kodlarında fonuna beyazın sakinliğini almış düşlere uzanan mizansenler saklı. Merinos yününden kaşmire uzanan bir yelpazedeki yumuşak dokulu tekstillere, boynuz aksesuarlar, yılbaşı topları ve ağaç kütükleri eşlik ediyor.