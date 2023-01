Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu 27. yılı müjdelerle kutladı

Yatırımlarıyla İzmir sağlık sektörüne büyük katkı sağlayan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, sağlık sektörünün önemli temsilcileri ile grubun 27. hizmet yılını kutladı. İzmir Arena'da gerçekleştirilen gecede konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, başarının bir ekip işi olduğunu belirterek emekleri için tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Yıllardır İzmir'de kaliteyi ön planda tutan bir anlayışla, insan kaynağı ve teknolojiye yatırım yaptıklarını dile getiren Uzm. Dr. Serdar Seven, 2023 yılında Alsancak ve Karşıyaka'da toplamda 1500 metrekarelik bir alan ile 2 yeni şubenin hizmete alınacağı müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından sahne alan Enjoy Orkestrası ve Deniz Kınay, geniş repertuvarlarıyla keyifli anlar yaşatırken, gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü sanatçı Yılmaz Morgül davetlilerle buluştu.