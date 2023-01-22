  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Pazar Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu 27. yılı müjdelerle kutladı

Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu 27. yılı müjdelerle kutladı

22.1.2023

Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu 27. yılı müjdelerle kutladı

Yatırımlarıyla İzmir sağlık sektörüne büyük katkı sağlayan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, sağlık sektörünün önemli temsilcileri ile grubun 27. hizmet yılını kutladı. İzmir Arena'da gerçekleştirilen gecede konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, başarının bir ekip işi olduğunu belirterek emekleri için tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Yıllardır İzmir'de kaliteyi ön planda tutan bir anlayışla, insan kaynağı ve teknolojiye yatırım yaptıklarını dile getiren Uzm. Dr. Serdar Seven, 2023 yılında Alsancak ve Karşıyaka'da toplamda 1500 metrekarelik bir alan ile 2 yeni şubenin hizmete alınacağı müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından sahne alan Enjoy Orkestrası ve Deniz Kınay, geniş repertuvarlarıyla keyifli anlar yaşatırken, gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü sanatçı Yılmaz Morgül davetlilerle buluştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA