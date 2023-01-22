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Haberler Pazar Voleybolcular miniklere sporun önemini anlattı

Voleybolcular miniklere sporun önemini anlattı

22.1.2023

Voleybolcular miniklere sporun önemini anlattı

Spora verdiği önemle bilinen İzmir Karabağlar Agah Efendi İlkokulu, alanındaki başarılı isimleri öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak TVF Kadınlar 1. Ligi takımlarından AVR Atletik, Agah Efendi İlkokulu'nu ziyaret etti. Başarılı voleybolcular, minik öğrencilerle tecrübelerini paylaştı ve minikler spor hayatına dair tavsiyeleri dinledi. Soru cevap şeklinde ilerleyen buluşmada heyecanlı olan minikler, spor yapmanın önemini, gelişimleri için sporun hayatımızdaki yerini kavradılar. Ardından sporcular, mutlulukları yüzlerinden okunan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.

ROL MODEL OLDULAR
Agah Efendi İlkokulu Müdürü Burçak Akseki, "Çocuklar rol modelleriyle buluştu ve bunun heyecanını yaşadılar. Amacım, en az dijital oyun ve aktiviteler kadar her öğrencimin bir spor dalıyla ilgilenmesi, bunun için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

MELİH DEMİRTAŞ

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