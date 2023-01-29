Bit pazarında hazine avı

■ KAHRAMANLAR BİT PAZARI (İZMİR)

İzmir'in en canlı ve en iyi bit pazarı Kahramanlar Bit Pazarı oluyor. Kahramanlar Bit Pazarı, iki katlı bir alanda hizmet vermekle birlikte oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Giyim, antika, oyuncak, elektronik, hırdavat vb. ürünleri kısacası eviniz veya iş yerinizle alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Konak / Ege Mahallesi'nde hizmet veren Kahramanlar Bit Pazarı, her Cumartesi sabah 05.00 - 06.00 açılıyor ve 17.00-18.00 arası kapanıyor. Ancak ürünlerin en iyisini bulmak için sabah erken saatlerde gitmenizi tavsiye ederim. Bu sayede ürünler seçilmeden en iyisini satın alabilirsiniz.





■ ÖZKANLAR BİT PAZARI (İZMİR)

Farklı günlerde farklı ihtiyaçlara hitap eden İzmir'in en iyi bit pazarı seçeneklerinden biri de Yeni Bornova Pazarı. Antika, hırdavat, elektronik vb. ürünler için Salı günü gidebilirsiniz. Ayrıca Perşembe günleri kıyafet, aksesuar, çanta, ayakkabı vb. alanlar için açılırken Cumartesi sebze ve giyim ağırlıklı hizmet veriyor. Ayrıca her ayın son pazar günü de antika alıcılarını ve satıcılarını buluşturuyor. Yeni Bornova Pazarı, çok eski bir bit pazarı değil ancak buna rağmen oldukça popüler ve insanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bornova metrosuna binerek kolayca ulaşabilirsiniz. Yeni Bornova Pazarı'nın diğer bir avantajıysa çok geniş bir alanda hizmet vermesi. Bu sayede kalabalık saatlerde bile sıkış sıkış bir alışverişe gerek kalmıyor.





■ YEŞİLDERE BİT PAZARI (İZMİR)

İzmir'in en eski bit pazarları arasında yer alan Yeşildere Bit Pazarı, sık sık taşınan pazarlardan biri. Ancak bu sık adres değişikliği, Yeşildere Bit Pazarı'nın müdavimlerini etkilemiş değil. Günümüzde hala en fazla ziyaret edilen bit pazarları arasında yer alıyor. Özellikle giyim, el işi ürünler, oyuncak, çanta ve elektronik ürünlerinde müşterilerini memnun ediyor. Yeşildere Bit Pazarı'nın diğer bir avantajıysa kolay bir ulaşıma sahip olması. Tepecik Bit Pazarı Pazar günleri açılıyor.



■ GÜZELBAHÇE BİT PAZARI (İZMİR)

İzmir Güzelbahçe'de yer alan bit pazarı, ucuz alışveriş arayanları mutlu edecek çözümler sunuyor. Atatürk Mahallesi'nde hizmet veren bit pazarı, en iyi İzmir bit pazarı arayışınızda sizi de mutlu edecektir. Güzelbahçe Bit Pazarı, mağaza içinde alışveriş keyfi sunan yerlerden biri. Kitap, kırtasiye, kozmetik vb. ihtiyaçlarınız için bit pazarına gidecekseniz buraya bakmanızı öneririm. Aynı zamanda ucuz fiyatlarıyla da bütçe dostu bir alışveriş sağlıyor.





■ YENİŞEHİR BİT PAZARI (İZMİR)

İzmir'in en popüler ve en iyi bit pazarları arasında Yenişehir'de kurulan pazar yer alıyor. Burada bulamayacağınız ürün neredeyse yok. Ancak alanın küçük olduğunu da söylemek gerek. Çoğu zaman sıkış sıkış alışveriş yapılıyor. Bununla birlikte her hafta Pazar günleri açılıyor ve akşam saatlerine kadar gezilebiliyor. Yenişehir Bit Pazarı'nın diğer bir avantajı da kolay ulaşılabilir konumu. Ancak diğer bir pazarlarında olduğu gibi erken saatlerde gitmek şart. Aksi takdirde çok az ürün kalıyor.



■ ESKİCİ BİT PAZARI (BURSA)

Bursa Eskici Pazarı veya bilinen ismiyle Bursa Bit Pazarı, nostaljiye ilgi duyanların severek gezeceği bir yer. Daha çok elektronik eşyaların sergilendiği pazarda hemen hemen her şeyi bulmak mümkün. Osmangazi ilçesindeki kurban pazarı alanına kurulan pazar, pazar günleri sabahın ilk ışıklarında hizmet vermeye başlıyor. Eğer ziyaret etmeyi düşünüyorsanız sabah erken saatlerde gitmeye çalışın. Zira öğleden sonra epey kalabalıklaşıyor ve bir şeyler bulmak zorlaşıyor.





■ FERİKÖY BİT PAZARI (İSTANBUL)

Bomonti Antika Pazarı olarak da bilinen Feriköy Bit Pazarı, tezgâhların titiz ve düzenli oluşuyla dikkat çekiyor. Cumartesi gecesi kurulmaya başlanan ve pazar günü akşam saatlerine kadar açık olan pazar ürün çeşitliliği konusunda oldukça başarılı. Şamdanlar, aksesuarlar, eski model televizyonlar, kıyafetler, oyuncaklar, yıllanmış paralar ve daha niceleri... Aradığınız pek çok şeyi bulabileceğiniz Feriköy Bit Pazarı'nda turistler de alışveriş yapmayı çok sevdiği için fiyatlar biraz fazla.



■ KADIKÖY BİT PAZARI (İSTANBUL)

Türkiye'deki bit pazarları denildiği anda akla ilk gelen yerlerden biri de Kadıköy Bit Pazarı. Hasanpaşa Salı Pazarı'nın yerinde pazar günleri kurulan Kadıköy Bit Pazarı akşam 18.00 civarı kapanıyor. Pazarda eski elektronik aletler, ikinci el kıyafetler, çantalar, ayakkabılar, antika mutfak eşyaları ve daha birçok kategoride ürünler bulabilirsiniz.



■ HORHOR BİT PAZARI (İSTANBUL)

Horhor Bit Pazarı olarak da bilinen Horhor Antikacılar Çarşısı, İstanbul'un en tarihi ilçelerinden biri olan Fatih'te yer alıyor. Diğer pazarların aksine 7 katlı kocaman bir binada hizmet veren çarşı pazar günleri hariç haftanın 6 günü açık. Daha çok dekoratif ürünler göreceğiniz Horhor'da sayısız antika mobilyalar, masalar, aydınlatmalar, gramofonlar, heykeller bulunuyor. Çarşıda çok özel parçalar olduğu için fiyatların diğer antikacılara göre biraz yüksek olduğunu fark edebilirsiniz.



■ DOLAPDERE BİT PAZARI (İSTANBUL)

İstanbul'un en eski bit pazarları arasında yer alan Dolapdere Bit Pazarı, özellikle ikinci el kıyafet, ayakkabı ve çanta arayanların sıklıkla uğradığı bir yer. Bunun yanı sıra eski kasetler, radyolar, telefonlar ve daha birçok ürünü bulabileceğiniz pazar uygun fiyatlarıyla biliniyor. Cumartesi gecesi kurulmaya başlanıyor ve pazar günü akşam saatlerine kadar faaliyet gösteriyor.





■ ULUS BİT PAZARI (ANKARA)

Ulus İtfaiye Meydanı'ndaki Umut Otopark içerisinde kurulan Ankara Bit Pazarı'nda giyimden ev aksesuarlarına, antikadan elektronik ürünlere kadar pek çok şeyi bulmak mümkün. Öyle ki, Ankara Bit Pazarı'nda sıfır eşyaların da oldukça uygun fiyatlara satıldığını görebilirsiniz. Düzensiz kurulan tezgâhlar başlangıçta göz yorsa da detaylı incelediğinizde çok güzel parçaların olduğunu fark edeceksiniz. Birbirinden değişik ürünlerin yer aldığı Ankara Bit Pazarı'nı cumartesi ve pazar günleri ziyaret edebilirsiniz.