Acemiler için 8 kolay makyaj tüyosu

1 EN KOLAY KAPATICI UYGULAMA YOLU

Çok fazla zaman harcamadan, anında daha aydınlık ve yorgunluk izlerinden arınmış bir cilt görünümü elde etmek çok kolay! Göz altlarına, burun kenarlarına, alnınızın ortasına ve çenenize uygulayacağınız kapatıcı ile anında dinlenmiş ve aydınlık bir görünüm elde edebilirsiniz.

2 KUSURSUZ VE KALICI MAT DUDAKLAR

Gün içinde ruj tazelemeyi unutuyor, bir kere sürüp bir daha da kontrol etmeyeyim diyorsanız, hem kalıcı hem de kolay uygulanan kalem rujlar en yakın arkadaşlarınız. Kalem rujlar, kalem formları ile dudak kalemine ihtiyaç kalmadan kolayca uygulanır ve son derece kalıcıdır.

3 DAHA İNCE BİR BURUN

Daha ince bir burun için tek yapmanız gereken kapatıcıyı burun kenarlarına çizgi halinde, burun ucuna da minik bir üçgen şeklinde uygulamak ve dağıtmak. Böylece burnunuz daha ince ve kalkık görünecek.

4 BELİRGİN KAŞLAR

Kaşlarınız seyrek veya inceyse ve biraz daha belirgin görünmelerini istiyorsanız, ince uçlu ve arkasında da kaş fırçası bulunan kaş kalemlerini tercih edebilirsiniz. Kaş kaleminin ince ucuyla kaşlarınızdaki boşlukları doldurabilir, sonrasında fırçasıyla tarayarak daha doğal görünmelerini sağlayabilirsiniz.

5 ANINDA DUMANLI GÖZLER

Dumanlı gözler için sadece göz kapağının dış kısmına siyah göz kalemiyle birkaç minik çizgi çekip parmak ucuyla dağıtarak maskarayla desteklemeniz yeterli. Tabii bunun için kolay dağılan ama sabitlendikten sonra da bir yere kıpırdamayan, akmayan bir göz kalemine ihtiyacınız olacak.

6 DOĞAL KONTÜR UYGULAMASI

Eğer yüzünüzü boyutlandırmak ama bunu pratik bir şekilde yapmak istiyorsanız, bronzerlardan yardım alabilirsiniz. Nötr veya soğuk tonlu bir bronzerı kontür için de kullanabilirsiniz. Bazı bronzerlar soğuk tonları ile çok doğal bir kontür uygulaması yapmayı sağlıyor. Yapıları da yumuşacık olduğu için çok kolay dağılıyor.

7 KAPATICI RENGİNİ DOĞRU SEÇ

Makyaj yaparken en çok dikkat etmeniz gereken konulardan biri de ten ürünlerinin rengini doğru seçmek. Fondötenin rengini boynunuzda deneyerek seçebilir, kapatıcının da fondöteninden maksimum 1 ton daha açık olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer göz altlarına fazla açık tonda bir kapatıcı uygularsanız, morlukları gizlemek yerine daha belirgin bir hale getirebilirsiniz.

8 MAKYAJINI SABİTLE

Makyajın hemen bozulmasını istemiyorsanız devreye makyaj sabitleme spreyleri girer. Sadece birkaç fısla, makyajın tüm gün kalıcı olmasını sağlayabilir, yüzün gün içinde parlamasına engel olabilirsiniz. Piyasada makyajın kalıcılığını 16 saate kadar çıkarabilen ürünler mevcut.