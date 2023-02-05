Bay Kaduf’un Zıp Zıp Koltuğu raflarda yerini aldı

GAZETEMİZİN Spor Müdürü Halil Fincan'ın yeni kitabı Bay Kaduf'un Zıp Zıp Koltuğu, İthaki Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldı. Daha önce "Bay Kaduf'un Acayip Makinesi" ile tanıdığımız Şala Bala kentinin çılgın mucidi, yepyeni macerasıyla minik okurları yine eşsiz bir maceraya davet ediyor. Bay Kaduf'un yeni icadı ise bir Zıp Zıp Koltuk.

Haberci, her zaman olduğu gibi mucidin yeni icadını öğrenmek üzere bu kez kuzeni Olpidol'u yanına alarak yol çıkar. Bay Kaduf'un zıplaya zıplaya uzun yollar katedebilen yeni icadı kötü hava ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkınca kahramanlarımız kendilerini bambaşka bir kentte bulurlar. Dünyanın En Tuhaf Köpeği, Bay Kaduf'un Acayip Makinesi ve Yaramaz Uzaylı'nın ardından 4. çocuk kitabını okurlarıyla buluşturan Halil Fincan, yeni kitabı için "Yine bol eğlence, macera ve sürprizlerle dolu bir hikaye" dedi.