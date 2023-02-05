Parlak saçlar için 3 doğal maske

GÜÇLÜ ve bakımlı saçlar kadınların en önem verdiği konulardan biri. Boya, fön, güneş, deniz gibi birçok olumsuz etkilerle saçlar parlaklığını yitirebiliyor. Evde doğal malzemelerle elde edeceğiniz maskelerle saçlarınıza daha parlak bir görünüm kazandırabilirsiniz.

ZEYTINYAGI MASKESI

yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 adet yumurtayı iyice çırpın. Ardından karışımı saçınıza uygulayın. Daha sonra saçlarınızı boneyle ya da streçle kapatın. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla iyice durulayın.

YUMURTA MASKESI

2 adet yumurtayı köpük olana kadar çırpın. Bir yemek kaşığı badem yağı ve yarım bardak yoğurdu ekleyin ve karıştırın. Karışımı saçınıza ve saç derinize uygulayın. Ardından kafanıza bonenizi geçirip 20 dakika boyunca bekleyin. Daha sonra saçınızı şampuanlayıp soğuk suyla durulayın

BALLI MASKE

3 yemek kaşığı zeytinyağını 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırıp saçınıza uygulayın. Ardından saçlarınızı boneyle ya da streçle örtün. 15 dakika beklettikten sonra saç tipinize uygun şampuanla yıkayıp durulayın.