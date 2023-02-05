Şifa ayaklardan gelir

Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve doğu kaynaklı bir tedavi yöntemi olan 'Refleksoloji' son yıllarda tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biri olarak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok hastalığın tedavisinde başarıyla kullanılıyor.

YARDIMCI TEDAVİ YÖNTEMİ

Klinik Refleksoloji Uzmanı Elif Topaloğlu, "Refleksoloji; migren, yüksek tansiyon, sindirim sistemi, bronşit, astım ve romatizmal hastalıkların tedavisinde etkili bir yöntem olarak kullanılıyor. Bu yöntem ile vücuttaki her bir organa karşılık gelen ayaklardaki belirli refleks noktalarına özel bası teknikleri yaparak tedavi uyguluyoruz" dedi. Refleksoloji tamamlayıcı, destekleyici ve güvenilir alternatif tıp yöntemlerinden biri olarak günümüzde yaygın olarak kullanılıyor. Refleksoloji uygulamaları nörolojik hastalıklar ve ağrılar gibi fizyolojik rahatsızlıkların yanı sıra cinsel rahatsızlıklar, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların da tedavilerine destek oluyor.

17 YILLIK BİRİKİME SAHİP

Refleksoloji terapisinin ayaklarda ve ellerdeki refleks alanlarının salgı bezlerine, dokularına ve organlarına karşılık geldiği ilkesine dayanan yardımcı bir tedavi yöntemi olduğunu Yeni Asır'a anlatan Klinik Refleksoloji Uzmanı Elif Topaloğlu, refleksoloji tedavisinin depresyon, panik atak, alt ıslatma, baş ağrısı, uykusuzluk, kronik yorgunluk, baş dönmesi, bel ve boyun fıtığı gibi pek çok semptomun hafifletilmesine yardımcı olduğunu, karaciğer, böbrek hastalığı, kalp rahatsızlığı gibi birçok iç hastalığın da altında yatan nedenini tedavi etmeye yardımcı olduğunu vurguladı.

Bu teknikle vücuttaki gerilimi almak ve nörolojik hastalıklarda destek tedavisi sağlamak amacıyla ayaklardaki belirli noktalara bası yaptıklarını ve bunun hiçbir yan etkisinin olmadığının da altını çizen Topaloğlu, "Bu konuda 17 yıllık bir birikimim var. İşin doğrusu kendimi ayaklara adadım diyebilirim. Hatta bu konuda zaman zaman eğitim seminerleri verdiğimiz de oluyor. Refleksoloji doğal bir tedavi yöntemi ve günümüzde tamamlayıcı tıp kategorisinde yer alıyor. Refleks terapi tedavisinin yelpazesi çok geniş. Bedendeki serbest enerji akışını sağlamak amacı ile kullandığımız etkili ve zararsız bir yöntem. İlaç kullanan insanlara ilacı bıraktırmıyoruz. Doktor kontrolünde refleks terapi alanlar da var.

Bunun yanında refleks terapi için illa hasta olmanız da gerekmiyor. Stresinizi atmak, bağışıklığınızı güçlendirmek ve vücudunuzdaki kan basıncının düzenlenmesi için de alabilirsiniz. Çünkü kan basıncı düzelince tansiyonunuz düzene giriyor, vücut kendi dengesini buluyor. Kan akışı hızlanıncı toksinlerden arınıyorsunuz. Bağışıklığınız güçlenince de daha dirençli oluyorsunuz. Hem stresten arınıyorsunuz, hem de vücudunuz da bir detoks etkisi yaratıyor" diye konuştu. Şifanın ayaklardan geldiğini de hatırlatan Topaloğlu, İzmir'de klinik refleksterapist uzmanı ve eğitmeni olarak uzun yıllardır siyaset, bürokrasi, iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isme bu yöntemi uyguladığını da sözlerine ekledi.

METİN BURMALI