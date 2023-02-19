Depremin umut bebekleri

TCG BAYRAKTAR ÇIKARMA GEMİSİ/ HATİCE

Depremzede kadın yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı. Depremlerin ardından yüzer hastaneye çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a 11 yaşındaki oğlu ve eşiyle kontrol amaçlı gelen gelen Merve Açıkbaş bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Hatice adı verilen bebek Dünyada ve Türkiye'de ilk kez savaş gemisinde doğan çocuk oldu.

OSMANİYE/ UMUT

Osmaniye'de bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken bir bebek de dünyaya gözünü depremzedeler için kurulan çadırda açtı. Osmaniye'de görevlendirilen Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bebeğe 'Umut' ismini verdi. Hüznün ve acının yanında neşeli anlar yaşanmasına sebep olan Umut bebeğe, jandarmalar hoş geldin diye seslendi.

ALANYA/ MUCİZE ESİLA

Gaziantep Islahiye'de yaşayan Kurt ailesi deprem sabahı enkazdan sağ çıkarıldı. İslahiye'den Alanya'ya gelen Buket Kurt, otelde aniden sancılanınca hemen Alanya Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren Buket Kurt bebeğinin adını da 'Mucize Esila' koydu.

AFRİN/ AYA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Suriye'de de büyük yıkıma yol açarken ülkeden gelen umut dolu görüntü uluslararası basına yansıdı. Suriye basını, Afrin'de hamile bir kadının göçük altında doğum yaptığını gösteren görüntüleri dünyayla paylaştı. Doğum yapan kadının ve ailesinin hayatını kaybettiği, bebeğin ise sağlıklı bir şekilde kurtarıldığı ifade edildi. Gazeteci Hoshang Hassan tarafından paylaşılan ve bebeğin bir kişi tarafından enkazdan uzaklaştırıldığını gösteren anlar sosyal medyada viral oldu. Aya ismi verilen bebeği pek çok kişi evlat edinmek istedi.

KAYSERİ/ 'UMUT'LAR

DEPREM bölgesine yakın olması dolayısı ile pek çok hamile kadın Kayseri'ye getirildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Ak, "190 hastayı muayene ettik. Zamanı gelen 25 hastamızın doğumunu sezaryenle gerçekleştirdik. 11 gebe ise normal doğumla bebeklerini dünyaya getirdi. Toplam 36 ailemizin mutluluğuna ortak olduk" dedi. Ak, doğan çocukların 20'sinin erkek, 16'sının kız olduğunu, erkeklerin bazılarına "Umut" ismi verildiğini kaydetti. Kahramanmaraş'tan gelen ve kız çocuğu dünyaya getiren Emine Gümüş ise çok zor bir süreç atlattıklarını söyledi.

MUŞ/ ASYA

ADIYAMAN'IN Çelikhan ilçesindeki evleri ağır hasar gören 37 haftalık hamile Semra Toptaş, depremin vermiş olduğu stres nedeniyle normal doğum zamanına 3 hafta kala bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Elif ve Yusuf isimli 2 çocukları olan Semra-Akif Toptaş çifti, depremden kaçarak geldikleri Muş'ta 3'üncü çocukları Asya'yı da kucaklarına aldılar.

MUĞLA/ ŞEMSETTİN UMUT

Depreme Hatay'ın Antakya ilçesindeki evinde yakalanan 9 aylık hamile biyolog Dilek Pancar (35), enkaz altından çıkarıldıktan sonra eşi ve 2 çocuğuyla Marmaris'e geldi. Doğumu yaklaştığı için özel hastaneye başvuran Pancar, sezaryenle erkek bebek dünyaya getirdi. Pancar, Hatay'ın yerle bir olduğunu söyleyerek, "Bir yandan bebeğimiz dünyaya geldi, sevinelim mi üzülelim mi? Hayatta kaldığıma mı sevineyim, akrabalarımızı kaybettik onlara mı üzüleyim? Enkazda çok kişi kaldı. Karmakarışık duygular içindeyiz. İnşallah bebeğimiz umut olur, uğurlu gelir" dedi. Baba Aşkın Pancar "Bebeğimizin adını Şemsettin koyduk. Kayınbabamın adını koyacaktık. Eşimle öyle sözleşmiştik. Umut olsun diyen çok oldu, Umut adını da ekleriz belki' dedi.

HATAY/GUTNAM ELİF

HATAY'DA, depremde çöken binanın enkazından çıkarılan hamile Fidan Yıldız Sağaltıcı (29), askeri helikopterle sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde bir gün sonra doğum yaptı. Kız bebeğe, pamuk anlamına gelen Gutnam Elif ismi verildi. Baba Orhan Sağaltıcı (40), "Depreme yatakta yakalandık. Umutlarımız bitmişti. Hastane hastane gezdik. Ama sağ olsun devletimiz yetişti. Helikopterle eşimi buraya getirdiler. Eşim sağlıklı bir şekilde doğum yaptı. Tarifsiz bir duygu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

AMASYA/ ABDULLAH EGE

Depreme Gaziantep'teki evinde yakalanan 9 aylık hamile Ebru Beyaztaş (20), evleri ağır hasar gördüğü için yakınlarıyla Amasya'ya geldi. Doğumu yaklaştığı için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuran Beyaztaş, hastanede sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, Abdullah Ege ismi verildi.

MUĞLA KÖYCEĞİZ/ İKRA

Zahide ve Güneydoğu gazisi Mehmet Çitçi, yaşadıkları felaket sonrasında Köyceğiz'deki ailelerinin yanına sığındı. Doğum zamanı gelen 36 haftalık Çitçi, Köyceğiz Devlet Hastanesinde normal doğumla bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, İkra ismi verildi. Depremde gebelikten dolayı geceleri uyuyamadığını, deprem sırasında da eşiyle uyanık olduklarını belirten Çitçi, şöyle konuştu: "Eşim 'Deprem oluyor, hemen balkona çık.' dedi. Kendisi balkondan atladı, 'Senin de atlaman lazım.' dedi. Ben gebelikten dolayı çocuğa bir şey olur diye atlamak istemedim. Belki geçer dedim. Ama çok şiddetliydi geçmedi. İkinci sarsıntı olunca ben de atlamak zorunda kaldım. Eşimin üstüne atladım. Önümde iki metrelik dere vardı, dereye düştüm. Ondan sonrasını hatırlamıyorum."

İSTANBUL/ DOĞA

Esenyurt'ta fırında çalışan Ramazan Yetim, 2017 yılında yakınlarının oturduğu Samandağı ilçesine döndü. Türkiye'yi sarsan son deprem felaketinde evlerinin duvarları yıkılan Ramazan Çetin, doğumu yaklaşan eşi Fatma ve iki çocuğunu enkazın arasından güçlükle çıkardı. Evleri kullanılamaz hale gelen aile otobüsle yıllar önce göç ettikleri Esenyurt'a döndü. Daha önce iki çocuğunu dünyaya getirdiği Esenyurt'taki hastaneye bir daha götürülen Fatma Yetim, sezaryen ile Doğa adını verdiği üçüncü kızını dünyaya getirdi. Baba Ramazan Yetim, canlarını son anda kurtardıklarını, eşinin sağlıklı bebek dünyaya getirmesine rağmen içinin buruk olduğunu söyledi.