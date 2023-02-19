Küçük evler afetzedelere sıcak yuva olacak

İstanbul'da, tiny house olarak adlandırılan tekerlekli mobil evler üretimi yapan bir firma sahibi de depremzedeler için harekete geçti. Bu projenin hayata geçirilmesi için toplanan bir grup gönüllü mimar ve işçi, depremzedererin barınabilmesi için 20 metrekarelik taşınabilir afet evleri inşa etmeye başladı. Çalışmalardan haberdar olan çok sayıda kişi de malzeme bağışında bulunurken, çok sayıda demir, marangoz, kaynak işçisi de üretim yapılan merkeze geldi.

Büyükçekmece'deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi içinde üretime başlayan ekip, yapımını tamamladıkları bu evleri AFAD koordinasyonunda ihtiyaç duyulan bölgeye gönderiyor. Büyükçekmece Belediyesi ile Esenler Belediyesinin de destek verdiği kampanyada 100 adet taşınabilir afet evinin bir ay içerisinde tamamlanarak gönderilmesi planlanıyor.

HERKES GÖNÜLLÜ GELDİ

Firma sahibi iç mimar Zülal Çakıcı, depremin olduğu gün "ne yapabilirim" diye düşündüğünü anlatarak, "Bu insanların hiçbir şeyi kalmadı. Bu insanlara Tiny House gönderebileceğimi düşündüm. Mimar arkadaşlarımla paylaştım fikrimi ve 30-40 arkadaşım seferber oldu. Malzeme bağışları başladı" diye konuştu.

Kampanyaya destek veren ve ekipleri yöneten Rabia Yetkin Karabulut da "İnsanları az da olsa sıcak bir yuvaya tekrar kavuşmuş olma hissine ulaştırmaya çalışıyoruz. Şantiyemiz kuruldu ve gönüllü ekiplere ihtiyacımız vardı. Çalışmayı sadece malzeme bağışı desteği ile yürüttük. Çok sayıda ev tamamlanmak üzere. Gün geçtikçe daha da hızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir ustası İdris Ayaz, çalışmadan haberdar olur olmaz buraya geldiğini belirterek, ekip arkadaşlarıyla beraber gönüllü olarak burada çalıştıklarını söyledi. Kaynak ustası Batuhan Gündu da ellerindeki işi bırakıp gönüllü olarak buraya geldiklerini anlatarak, 4 gündür burada gece güdüz üretim yaptıklarını ifade etti.