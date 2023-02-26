Ayakkabıları sanat eserine dönüştürüyor

İzmirli Melisa Akkaya, İzmir'de bir AVM'de ayakkabılara yaptığı resimlerle tanınıyor. Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Melisa Akkaya'nın, en büyük hayali kişiye özel çizdiği resimlerle yeniden tasarlayarak ayrı bir hava kazandırdığı ayakkabılarla ileride büyük bir defile yaparak sahnede görmek olduğunu söyledi.

İlkokuldan bu yana resim ile iç içe olduğunu belirten Akkaya, resim öğretmeni olmak için eğitim aldı. Ayakkabı boyamaya liseden sonra başladığını belirten Akkaya, ilk çalışmalarının beğeni toplamasının ardından bu yolda yürümeye karar verdi.

KENDİ AYAKKABISIYLA BAŞLADI

Bu işe kendi ayakkabılarını boyayarak başladığını söyleyen Melisa Akkaya, şimdi pek çok kente tasarım ayakkabı gönderiyor. Ayakkabıları özelleştirip kişiselleştirdiklerini söyleyen Akkaya, "Artık boyadığım ayakkabıların her birinin sanat değeri taşımaya başladığına inanıyorum. Çünkü her biri tek ve kişiye özel. Saatlerimi vererek ayakkabılara tasarım yapıyorum. İnsanlar bunları özel bir ayakkabı olarak alıyorlar çünkü verdiğimiz emeği biliyorlar. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. İnsanlar ayakkabılarını kullanırken sanat olduğu için daha fazla değer veriyorlar" şeklinde konuştu.

YAĞMUR VE GÜNEŞE DAYANIKLI

İzmir'de bu işi icra eden iki marka ile çalıştığını belirten Melisa Akkaya, "Sneaker dünyasıyla zaten kültür gereği yakından ilgiliyim. Kullandığım malzemeler darbe görmediği sürece yağmur, çamur, güneş demeden rahatlıkla kullanabileceğiniz şekilde. Özetle eski veya yeni bir ürünü tamamen size ait bir eşyaya dönüştüren bir sanat ve tamamen el işi yapılıyor. Hedefim donanımlı bir atölyeye sahip olmak ve işlerimi sahnelerde görebilmek" dedi.

FATİH ŞENDİL