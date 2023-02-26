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Haberler Pazar Müze gezisiyle stres atıyorlar

Müze gezisiyle stres atıyorlar

Aydın’a gelen depremzedeler Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni ziyaret etti.

26.2.2023

Müze gezisiyle stres atıyorlar
DEPREMLERİN ardından Aydın'a getirilen kimi afetzedeler, yurtlara ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi. Yurtlara yerleştirilen depremzedelere çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Efeler'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Adnan Menderes Erkek Öğrenci Yurdu'nun misafirleri Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organizasyonu ile Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Menderes'in icraatlarının ve döneminin yanı sıra özel hayatı ve siyasete giriş sürecinin de anlatıldığı müzeyi ziyaret ett
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