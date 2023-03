Sinemanın en minimalist hali

RED DESERT - KIZIL ÇÖL

KASVETLİ ve yıkık bir sanayi bölgesinde, genç Giuliana hayatla baş etmeye çalışmaktadır. Yerel bir fabrikanın müdürü olan Ugo ile evlidir, ancak aynı zamanda onu ziyarete gelen iş arkadaşlarından biri olan Corrado Zeller ile de ilişkisi bulunmaktadır. Kararsızlık içerisindeki Giuliana; hayattaki rolünün bir eş mi, bir anne mi yoksa dünyadaki başka biri mi olduğunu sorusuna tam olarak cevap verememektedir. Giuliana'nın aklına takılan kimi soru işaretleri, belli başlı sorgulamaları beraberinde getirecektir. Bu süreçte keşfedecekleri ve anlayacaklarının keskinliği; hayattan kaçışının zannettiği kadar uzun olmayacağını ona gösterir.

TROPİCAL MALADY SUD PRALAD

Tropical Malady, iki erkek arasındaki tutkulu bir ilişkiyi alışılmadık sonuçlarıyla inceliyor. İki bölüme ayrılan filmin ilk yarısı; güneşli ve dinlendirici bir kırsalda iki adam arasındaki gelişen duygusal çekimi, ikinci yarısı ise ormanın gölgelerinin derinliklerinde gizlenen ve bilinmeyen bir tehdidin kafa karışıklığı ile dehşetini gösteriyor.

THE TURİN HORSE A TORİNOİ LO TORİNO ATI

ALMAN filozof Friedrich Nietzsche, İtalya'nın Torino kentinde seyahat ederken bir atın kırbaçlanmasına tanık oldu. Onu korumak için kollarını atın boynuna doladı ve sonrasında ise yere yığıldı. Bir aydan kısa bir süre içinde Nietzsche'ye, ölümüne kadar geçen on bir yıl boyunca onu yatalak ve suskun bırakacak ciddi bir akıl hastalığı teşhisi konulacaktı. Ama gözden kaçırılan nokta şu ki, Nietzsche'nin uğruna canını siper ettiği o ata ne oldu? 7.5 saatlik sinema eseri Satantango'nun usta yönetmeni Bela Tarr, The Turin Horse'ta bu soruya eğiliyor

WHAT TİME IS IT THERE? ORADA SAAT KAÇ?

BİR saat satıcısı, kısa süre sonra Paris'e gitmek üzere yola çıkan genç bir kadınla tanışır ve ona aşık olur, bu yüzden Taipei'deki tüm saatleri Paris saatine çevirmeye karar verir.

A CSENDESEK / SİLENT ONES

BİR araba kazasından sağ kurtulan bir kadın, kazadan bir süre sonra uyandığında yanındaki küçük erkek kardeşinin ortadan kaybolduğunu görür. Ona söz verdiği gibi, yeni bir hayat bulmak için bir kargo gemisine biner. Burada yolunun kesilmesi ile, yaşam ve ölümün kırılgan sınırında gerçeküstü bir yolculuğa çıkacaktır.

STRAY DOGS SOKAK KÖPEKLERİ

TAIPEI'DE alkolik bir adam ve iki küçük çocuğu zar zor hayata tutunmaya çalışmaktadırlar. Daha iyi bir hayat kurmalarına yardımcı olabilecek yalnız bir bakkal tezgahtarıyla yolları kesiştiğinde, bir şeyler değişmeye başlar.

TASTE OF CHERRY KİRAZIN TADI

ORTA yaşlı Bay Badii intihar etmeyi planlıyor. Ancak bu yolda ona yardım edecek birini arama uğraşında oldukça çaresiz bir durumdadır. Bir dağda kendi mezarını çoktan kazmış olan Bay Badii, intiharının hemen ardından onu dağ başına gömmek zorunda kalacak kişiyi bir türlü bulamamakta; herkes onun bu teklifini reddetmektedir. Sonunda bu görevi hakkıyla yerine getirebilecek birisi olan; hasta bir evlada sahip ve daha önce kendisi de intihara teşebbüs etmiş olan yaşlı bir Türk tahnitçiye ulaşır. Ancak her şey bu kadar basit mi? Bazen bir kiraz dahi insanı

ölüm fikrinden uzaklaştırabilir...

71 FRAGMENTS OF A CHRONOLOGY OF CHANCE - TESADÜFİ BİR KRONOLOJİNİN 71 PARÇASI

FİLM, ismi üzere; yeni göç etmiş bir göçmen, kızlarını yeni evlat edinmiş bir çift, bir üniversite öğrencisi ve yalnız bir yaşlı adam etrafında dönen 71 sahneden oluşmaktadır.

ZAMA

ANTONIO Di Benedetto'nun 1956 çıkışlı aynı adlı romanından uyarlanan bu film, on yedinci yüzyılda Asuncion'a yerleşmiş ve Buenos Aires'e atanmayı bekleyen İspanyol bir subay olan Don Diego de Zama'nın yaşamını konu edinmektedir. Hiçbir şeyin bu atanma durumuna gölge düşürmemesini sağlamak için her şeyi yapmaya hazır olan Don Diego de Zama, bunun için üstleri tarafından gelecek her türlü kirli göreve ve aşağılanmaya da boyun eğmek zorundadır

CLEO FROM 5 TO 7 CLEO BEŞTEN YEDİYE

Bu film, hastanedeki doktorundan test sonucunu teslim almaktan korkan Fransız şarkıcı Cleo'nun birkaç saatine tanıklık etmemizi sağlıyor. Kanser olduğuna ve hastalıktan öleceğine inanan Cleo'yu Paris sokaklarında dolaşırken iki saat boyunca takip ediyoruz. Bu iki saatin ardından Cleo'nun önce Cezayir'de savaşa giden bir askerle tanışmasına, ardından ise kendisine teşhis koyacak olan doktor ile karşılaşmasına; tüm bu süreç boyunca ise düşüncelerine ve duygularına şahitlik edeceğiz.

JAUJA HAYAL ÜLKESİ

FİLM, Danimarka'dan, medeniyetin sınırlarının ötesinde bir diyarda var olan bilinmeyen bir çöle giden bir baba ve kızın yolculuğudur.

THE SON / LE FİLS - OĞUL

REHABİLİTASYON merkezinde çalışan bir marangozluk eğitmeni olan Olivier, yeni bir öğrenci olan Francis'i çırak olarak yanına almayı ve eğitmeyi reddeder, ancak daha sonra çocuğu koridorlarda ve sokaklarda takip etmeye başlar. O günün ilerleyen saatlerinde, eski karısı Magali kendisine bir ziyaret gerçekleştirir ve ona hamile olduğunu, yeniden evlenmeleri gerektiğini söyler. Bu iki olay arasında tuhaf bir bağlantı kuran Olivier, gerçeklik algıları bulanıklaşırken sorgulamalarını sürdürecektir.

LOS MUERTOS - ÖLÜLER

54 yaşındaki bir adam olan Vargas, Arjantin'in Corrientes eyaletinde hapisten çıkmasının ardından; bataklık ve ücra bir bölgede yaşayan artık yetişkin olan kızını bulmak istiyor. Oraya ulaşmak için, nehirlerde küçük bir teknede büyük mesafeler kat ederek ormanın derinliklerine inmesi gerekiyor. Vargas sessiz ve kendine yeten bir adamdır. Doğaya yakın yaşayanların kısıtlamasına sahiptir. Etrafında derin bir gizem, karşılaştığı insanlar ve geçtiği yerler, uzun yıllar hapiste kaldıktan sonra neredeyse hiç değişmemiş bulduğu değişmez dünyayı içine alan her şey onu çevreler.