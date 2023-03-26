Hastane bahçesi yerine sıcak bir yuva

Tedavi için İzmir'e gelen ve yaklaşık bir yıl süren tedavileri boyunca İzmir'de kalan kanser hastası çocuklara ev açan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, Bayraklı'da dört yeni evi hizmete sundu. Toplam ev sayısı 13'e yükseldi. Kanserli çocuklar ve aileleri altı ila 15 ay arasında değişen tedavi süreleri boyunca bu evlerde ücretsiz konaklıyor.

Evlerin tamamı hasta çocuklar için hijyen kurallarına uygun şekilde donatılmış durumda. Ayrıca ailelerin gıda, elektrik, su, doğalgaz, temizlik giderleri de tedavileri süresince dernek tarafından karşılanıyor.

SICAK BİR YUVA İÇİN

Osmangazi'de hizmete giren dört yeni evde Van, Kırgızistan ve Mersin'den gelen aileler konaklayacak. Yeni evlerin açılış töreni bağışçılar, gönüllüler ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Törende konuşan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, şunları söyledi: "Kuruluşundan bu yana, 19 yılda bini aşkın aileye hizmet veren derneğimiz, gönüllü ve bağışçılarımız sayesinde kanserli çocuklara umut olmayı sürdürüyor. Onlar bu ağır hastalıkla mücadele ederken bir yandan da yoksullukla mücadele etmesinler istiyoruz. Bir küçük tüpün etrafında hastane bahçesinde beklemesinler, sıcak bir yuvaları olsun ve aile bütünlükleri korunsun istiyoruz. Bilmedikleri bir şehirde, kalacak yerleri ve uzanacak elleri olmadan, sıfır moralle iyileşmeleri ne kadar zorsa, onlara bu alt yapıyı sağlayarak ve zaman zaman örneğin kemoterapiden ötürü yitirdikleri saçlarını perukla yerine koymak gibi jestlerde bulunarak iyileşmelerinin bir o kadar kolay hale geldiğini görüyoruz, yaşıyoruz. Daha fazla aileye umut olmak için daha fazla gönüllü ve bağışçının katkısına ihtiyacımız var."

İZMİRLİ BAĞIŞÇILAR

Osmangazi'de hizmete açılan dört yeni evin bağışçıları ise şu isimler oldu: Arif Başdek, Batılı, Belgin Usanmaz Egeli, Büşra Mesudiyeli, Cavidan Ösen, CMS Jant, Dr. Gülhan Bozoklu, Dr. Şule Yorulmaz, Ercan Bilginoğulları, Güler- Hüseyin Karayelli, İzmir Galen Lions Kulübü, Kudret Karakayacık ve Özel Piri Reis Okulları Okul Aile Birlikleri.