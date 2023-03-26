Sevdiklerimize yaklaştıran teknoloji

ZOOM CLOUD MEETİNGS

Zoom Cloud Meetings, hizmet sağlayanların ve müşterilerin yer kavramına bakmaksızın aynı bağlantı üzerinde kalmalarının en kolay yolu. Akıllı telefonların sahip olduğu uygulama mağazalarından ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz bu uygulama, kullanıcılarına yüksek kalite görünümüne sahip olan video, ekran paylaşımı, kullanıcılar arası kolay mesajlaşma ve ses özellikleri sunuyor. Bulut toplantısı ve web seminer yazılımını bir arada sunan Zoom Cloud Meetings; 3G, 4G, LTE ve Wi-Fi ağları üzerinden Android ve iOS işletim sistemlerine sahip olan tabletlerde ve masaüstü bilgisayarlarda da rahatlıkla kullanılıyor.

SKYPE

Görüntülü konuşma denildiği zaman akla gelen ilk uygulamalar arasında olan Skype pek çok kişinin bir dönem sıklıkla kullandığı uygulamaların başında gelir. Günümüzde binlerce kişinin ve iş dünyasının en fazla tercih ettiği Skype, ücretsiz görüntülü konuşma, sesli konuşma, konferans çağrısı oluşturma, kişiler arası anlık mesaj gönderip alma ve dosya paylaşımı gibi birden fazla avantajı bir arada sunuyor. Uygulama kullanımı genel olarak ücretsiz olsa da Skype'ta, çağrı ve SMS yönlendirmesi yapmak için cüzi miktarda ücret ödenmesi gerekiyor.

FREE CONFERENCE CALL

Kullanımı oldukça kolay olan Free Conference Call, çevrimiçi toplantıların ilk adresi oluyor. Diğer uygulamalara göre sunmuş olduğu HD kalitedeki ses, ekran paylaşımı, video konferans ile bir adım öne çıkıyor.

Tamamen ücretsiz bir kullanım sunan uygulamanın dikkat çeken özellikleri arasında 1000 kişiye yakın kullanıcının aynı anda toplantı yapabilmesi bulunuyor.

GOOGLE MEET

Google'ın görüntülü konuşma için tasarladığı Google Meet kullanıcılar tarafından pek fazla ilgiyle karşılanmasa da pek çok işletme tarafından beğenilerek kullanılıyor. 30 farklı kullanıcıya aynı anda görüşme imkanı sunan uygulama, HD görüntü ve ses uygulamalarını da bir arada sunuyor.

GOTOMEETİNG

GoToMeeting, 25 farklı kullanıcıya aynı anda çevrimiçi toplantı hizmeti sunmaktadır.

Konferans yazılımı olarak piyasaya çıkan bu uygulama, çevrimiçi toplantı esnasında ekran paylaşımı desteği de sunmaktadır. İlk 1 ay ücretsiz kullanabileceğiniz bu uygulama, tercih edilen diğer görüntülü konuşmalara göre ücretinin pahalı olduğu söylenebilir.

FACEBOOK MESSENGER

Facebook Messenger, bilinen en eski görüntülü konuşma uygulamaları arasındadır.

Facebook her ne kadar kitlesini kaybetmeye başlasa da sunmuş olduğu görüntülü uygulama ile canlılığını korumayı başarıyor. Görüntülü uygulamayı kullanmak için tek yapmanız gereken bir adet Facebook hesabına sahip olmak.

WHATSAPP

WhatsApp mesajlaşma odaklı bir uygulama olarak hayatımıza girmiş olsa da, sunmuş olduğu görüntülü konuşma imkanı ile listemize girmeyi başarmıştır. Facebook'un sahip olduğu WhatsApp en düşük işletim sistemlerine sahip olan akıllı telefonlarda bile yüksek kalitede ses ve görüntü sunmaktadır.

DİSCORD

Discord bilgisayar oyuncuları tarafından oldukça sevilmektedir. Discord farklı kullanıcılar arasında mesajlaşma, sesli çağrı ve görüntülü konuşma özellikleri sunuyor. Ücretsiz olarak sunduğu sunucuları ve kapsamlı özellikleri ile son dönemin trend uygulamaları arasında yer alıyor. Discord'un bilgisayar sürümünde ekran paylaşımı da bulunmaktadır.

GOOGLE DUO

Google'ın sunmuş olduğu hizmetler arasında yer alan Google Duo, tamamen görüntülü görüşme yapmak için tasarlanmıştır. Uygulamanın web site kullanımı da bulunmaktadır. Sunmuş olduğu bu avantaj ikili görüşmeler sırasında kolaylık sağlamaktadır. Yani taraflardan biri telefondan katılım sağlarken bir diğeri bilgisayar üzerinden katılım sağlayabilir. Bu özelliklere ek olarak Google Duo üzerinden sevdiklerinize videolu mesajlarda paylaşabilirsiniz.

FACETİM

Popüler görüntülü konuşma uygulamaları arasında yer alan FaceTime kaliteli görüşme sağlayan uygulamaların başında gelmektedir.

Uygulamayı kullanmak için aramak istediğiniz kişinin iOS işletim sistemi kullanması, sizde kayıtlı olan e-posta adresi veya telefon numarası olması gerekmektedir. Bu adımdan sonra Wi-Fi ya da hücresel ağ yardımı ile görüşmelerinize hız kesmeden devam edebilirsiniz.