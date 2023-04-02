2023’ün evleri aklımızı başımızdan alacak

Teknolojinin gelişimiyle birlikte her alanda görülen değişim ev aletleri sektöründe de görüldü. Teknoloji ilerledikçe farklı özellikleri içinde barındıran çeşitli ev aletleri piyasaya sürüldü ve akıllı ev (smart home) kavramı hızla hayatımıza girdi. 2023 Ev Aletleri Raporu'na göre pazarın büyüme hacmi, yeni akıllı ev aletleri, yeni iş modelleri, teknolojiler ve gelecek trendleri giderek büyüyor.

Yeni nesil ev aletleri sektöründe IoT, Yapay Zeka, Hydrobond, Radyo Frekansı (RF), Antimikrobiyal ve 5G gibi yeni teknolojiler kullanılarak hayatımızı kolaylaştıran Uzaktan İzleme, Güvenlik, Hareket Algılama, Enerji Tasarrufu ve Özelleştirme gibi avantajlar sağlanıyor.

KULLANICI İLE İŞBİRLİĞİ

Ev aletleri teknolojisi hızla gelişiyor ve bu gelişme, ev aletlerini daha "akıllı" hale getirerek ev otomasyonun ve ev konforunun artmasını sağlıyor. Rapora göre, akıllı ev aletleri sektöründe ortaya çıkan yeni iş modelleri "Abonelik Tabanlı Model, Doğal Dil İşleme ve Sesli Asistan Desteği, İçeriğe Dayalı Reklamlar, İş birliği Modeli ve Kullanım Başına Ödeme Modeli" olarak karşımıza çıkıyor.

HER EŞYA AKILLI OLACAK

Egzersiz yaptıran akıllı aynalardan iç mekan akıllı bahçelere kadar evimizin her yerinden zeka fışkıracak. Ev Aletleri raporuna göre, 2023'ün yeni nesil ev aletleri şunlar olacak... "Akıllı Kilit, Akıllı Ampuller, Akıllı Hoparlör, Akıllı Priz, Akıllı Termostat, Akıllı Buzdolabı, Akıllı Kapı Zili, Robot Süpürge, Akıllı Çamaşır Makineleri, Akıllı Tencere, İç Mekan Akıllı Bahçeleri, Automatic Pet Feeder, Dijital Ölçüm Kabı, Robotik Çim Biçme Makinesi, Solar Şarj Cihazları, Tezgah Üstü Projektör, Buharlı Fırın, Akıllı Çöp Kutuları ve Geri Dönüşüm Kutuları, Akıllı Davlumbaz, Akıllı Aynalar."

İŞTE EV ALETLERİ İLE HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRACAK YENİ TRENDLER

● Trend 1: Akıllı mutfak aletleri artık norm haline geldi ve gelecekteki dönemlerde de popülerliğini koruyacak.

● Trend 2: Akıllı ev hoparlörleri evlerde temel bir unsur haline gelecek.

● Trend 3: Sağlık ve wellness konusunu destekleyici akıllı ev aletleri önümüzdeki dönemlerin önde gelen cihazları arasında olacak.

● Trend 4: Kablosuz garaj kapısı açıcılar, temas sensörleri ve görüntülü kapı zilleri gibi akıllı ev güvenlik cihazları, başarı sağlamada giderek daha etkili hale gelerek evlerde yaygınlaşacak.

● Trend 5: Akıllı robotlar evlerin vazgeçilmez aletleri arasında yer alacak.

● Trend 6: Renk değiştiren ve enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olan akıllı ampuller vazgeçilmez olacak.

● Trend 7: Kullanımı kolay yazılım platformlarına sahip çok yönlü kompakt ev otomasyon sistemleri geleck.

● Trend 8: Ev aletlerinin sürdürülebilir olması tüketiciler tarafından en çok dikkat edilen noktalar arasında olmaya devam edecek.

● Trend 9: Tasarımsal açıdan dolap içi ev aletleri önemli bir trend olacak.

● Trend 10: Evde geçirilen zamanın artması ile küçük veya orta ekran televizyonlar yerine daha çok sinema ortamını yaratacak büyük ekran televizyonlar tercih edilmeye başladı. Bu trend önümüzdeki dönemlerde de vazgeçilmez olacak.