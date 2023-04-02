Edis ile insan doğası ve düşüncelerine yolculuk

İlk şiir kitabını 1998 yılında okuyucuları ile buluşturan ve bu güne kadar kişisel gelişimden, yaşanmış hayat öykülerine kadar çeşitli konularda edebi değer taşıyan 12 kitap yayınlayan yazar Mustafa Tuğrul Edis geçtiğimiz Kasım ayında "Başarı, Dün-Bugün-Yarın"ın ardından "Akıl Fırtınası" kitabıyla okuyucularıyla buluştu. Düzenli bir okuma sırasında notlar almaya başlayan yazar, kitabında gördükleri, düşündükleri, unuttukları, ertelediklerini bu kitapta topladı.

SINIRLARI BİLMEK ZOR

Peş peşe yazdığı iki kitap hakkında söyleştiğimiz başarılı yazar Mustafa Tuğrul Edis ile çocukluğunun geçtiği ve hala yaşamını sürdürdüğü İzmir'in şirin ilçesi Urla'da buluştuk. Geçmişten günümüze izler taşıyan büyüdüğü sokaklar ve bahçeler içerisinde aldığı ilhamla beslenen yazar, okuyucularını insan doğası ve yaşama dair farklı düşünceler arasında benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor. "Akıl Fırtınası" kitabında insanın en büyük hatalarını, en iyi bilinen yönleriyle yaptığını belirten Edis, sınırlarını bilmenin insan için zor olduğunu söylüyor.

Meslek yaşamında uzun yıllar organizasyon, kalite, yönetim sorunları üzerine teori ve pratiği birleştiren Mustafa Tuğrul Edis, "Başarı, Dün-Bugün- Yarın"da, krizlerdeki benzer özellikleri ve temel neden-sonuç ilişkilerini görmenin mümkün olduğunun altını çiziyor. Yazar, "bugün, hata yapacağım bir gün değil" diyerek işe başlamanın önemine vurgu yapıyor ve devam ediyor; "Asıl önemli olan; Başkalarının ne ve nasıl yaptığından çok, kendi şartlarına odaklanarak çalışmak, genel beklentilerden vazgeçerek kendi görüşünün ışığında ilerlemek, umudu asla elden bırakmadan devam etmek..." Mustafa Tuğrul Edis, "Umudu asla elden bırakmadan çalışmak yararlıdır" diyor ve ekliyor: "İşyaşamının hangi seviyesinde olursanız olun, önce her konuda kendinizle konuşmanız ve doğru bir sonuca ulaşmanız gerekir."

TOLGA TEKİN