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Haberler Pazar Aydınlı minik dahilere ‘Usta Yazılımcı’ ödülü

Aydınlı minik dahilere ‘Usta Yazılımcı’ ödülü

9.4.2023

Gazete

Aydınlı minik dahilere ‘Usta Yazılımcı’ ödülü
BİLİM Kahramanları Derneği'nin düzenlediği Lego Explore ilkokul grubu İzmir festivali geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de gerçekleşti. 505 takımın katıldığı festivalde 6 farklı kategoride düzenlenen lego tasarımı yarışması sonrası Koçarlı Atatürk İlkokulu Dragonsteam Usta yazılımcılar ödülünü kazanarak Koçarlı'nın gururu oldu. Usta Yazılımcılar Ödülü alan Koçarlı Atatürk İlkokulu bilim grubu takımı, kodlarının takım modellerini nasıl hareket ettirdiğini etkili iletişim becerileriyle ve net bir şekilde açıklarken, yaşıtlarına örnek olarak erken yaşta bilimle buluşmalarına katkı sağladı.
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