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Barınağa gitmekten kurtulan Alfa onlarca can kurtardı

Aydın’da eski sahibinin hırçın olduğu gerekçesiyle barınağa bırakmak istediği Alfa’yı eğitmen Tevfik Gül sahiplendi. Bir yılını zincire bağlı geçiren Alfa isimli köpek, deprem sonrası Hatay’da onlarca hayat kurtardı

9.4.2023

Gazete

Barınağa gitmekten kurtulan Alfa onlarca can kurtardı

Kuşadası'na yerleşen Hollandalı bir aile, 3 yıl önce hırçınlığı nedeniyle bakmakta zorlandığı köpeği, belediyenin barınağına bırakmak istedi. Eğitmen Tevfik Gül, 1 yaşındaki Alfa'yı sahiplendi. Belçika Molionis cinsi köpeği arama kurtarma köpeği olarak yetiştiren Gül, köpeğiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Alfa, Hatay'da katıldığı arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişinin kurtulmasını sağladı. Depremin ardından Kuşadası'na dönen Alfa, AKUT Kuşadası köpekli arama birim sorumlusu Tevfik Gül ile eğitimlerini sürdürüyor. Aydın Barosu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerinde gösterdikleri yararlı çalışmalar sebebiyle Tevfik Gül'e teşekkür plaketi, Alfa'ya teşekkür yazısı sunuldu.

ZİNCİRLE AĞACA BAĞLAMIŞLAR
Alfa'yı ilk gördüğünde 1,5 metrelik zincirle bir zeytin ağacına bağlı olduğunu dile getiren Gül, "Eski sahibi köpekle baş edemediğini ve barınağa vermek istediklerini söyledi. Almaya gittiğimde insanların korkup çekindiği, 1,5 metre zincirle zeytin ağacına bağlı olan köpek, şimdi tam bir sayı veremeyeceğim ama çok fazla insanın hayatını kurtardı ve hayatlarına dokundu. Her yerde afetzede vardı. Köpeğim, ayaklarında yaralar oluşmasına rağmen insan hayatını kurtarmak için özveriyle çalışmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

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