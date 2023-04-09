Sakinliği korumamız gereken bir hafta

KOÇ: Hırslarınız ön planda

DUYGUSAL takıntılardan uzak kalmanız gereken bir hafta içindesiniz.

Ortaklıklar konusunda ısrarcı davranacaksınız. Siz dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Yeni tanışacağınız kişilerle uyumlu beraberlikler kuracaksınız.

Hızlı düşünüyor ve ani kararlar veriyorsunuz. Güneş sizi güçlü yapıyor. Farklı kişileri adeta çekim gücünüzle etkileyeceksiniz.

BOĞA: Sorumluluğunuz artıyor

URANÜS, Venüs ve Merkür burcunuzda ilerlerken, enerjiniz tavan yapıyor. Ani yükselişler ve iş potansiyelinizdeki sorumluluk artışı karşısında bocalayabilirsiniz. Uğraş verdiğiniz konularla ilgili öne çıkma telaşı içinde olacaksınız. Duygusal bir yaklaşımla işinize sarılacak ve çevrenize kendinizi sevdireceksiniz.

Aşkta sakin dönem bitiyor. Aşk size eğlenceyle geliyor.

İKİZLER: Yaşam kaliteniz yükseliyor

KARİYER evinizde Neptün ve Satürn birlikte hareket ediyor. Plüton'dan destek var. İlginç bir dönem ve sizin davranışlarınızla daha da orijinal hale gelecek. Kariyerinizle bağdaşan özel ilişkiler yaşayabilirsiniz.

Bazıları da, iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir.

Özellikle, iş yerinizde bu tür olayların sansasyon yaratacağını bilmelisiniz. Ortamlarda tartışmalardan sakınmalısınız.

YENGEÇ: Aklınıza güveniyorsunuz

DUYGUSALLIKLA akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde, bu dönemde bir karmaşa içinde olacak fakat düşüncelerinize iyi bir süspansiyon yapacaksınız.

Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır.

Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Mars aşk ve sosyal evinizde ilerliyor.

ASLAN: Sorunlarınıza takıldınız

BU hafta ailenizin sorunlarına daha fazla önem vereceksiniz.

Kardeşler veya dargın olduğunuz komşularınızla barışabilirsiniz.

Uzaklarda yaşayan ve kan bağı olduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz.

Çaba sarf etmeden aile içinde, konuları kolay bir şekilde çözeceksiniz. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Üstün nitelikleriniz göz dolduracaktır.

BAŞAK: Aktif bir dönemdesiniz

İSTEKLERİNİZİ enerjinizle donatmayı biliyor, uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz. Başkalarının fikirlerine ihtiyaç duymayarak; fırsatları değerlendirirken, daha sıcak ve aktif bir performans sergileyeceksiniz.

Yaşantınıza aniden girecek kişilerle daha sonra güçlü arkadaşlıklar kuracaksınız. Maddi çıkarlarınız yakın ilişkilerinizle bağlantılı ilerleyecek. Yaşamdan çok şey bekliyorsunuz.

TERAZİ: İş disiplininiz önemli

ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Çalıştığınız kişilerin iş disiplini ve iş ahlakına önem veriyorsunuz ve bu konuda haklısınız. Bu hafta hızlı ve yüksek hedeflerin peşinde olacağınız işleri tercih ederken, iş birliği yapacağınız kişilerin performansı önemli olacak. Derin felsefi yaklaşımlar içinde, çevrenizdeki kişilerle empati kuracaksınız.

AKREP: Güç savaşları içindesiniz

BU hafta oldukça aktif bir yapı sergiliyorsunuz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen gösterin.

Meslek ve kariyerinizle ilgili idealleriniz ve istekleriniz ön plana çıkarıyor. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Sosyal becerilerinizi geliştirmek zorundasınız.

Kendinize güvenmeyi seviyorsunuz.

YAY: Hesap vermiyorsunuz

GEÇMİŞE dönerek eski hatalarınızı gözden geçireceksiniz. Çalışma evinizde bulunan Uranüs, sürprizler hazırlayacak. Mars karşıt finans evinizde değişim ve dönüşüm konusunda destek veriyor.

Hisleriniz çok kuvvetli ve yatırımlar konusunda yanılmıyorsunuz.

Bu konuyla kendiniz ilgilenecek ve bu şansı hiç kimseye vermek istemeyeceksiniz. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz.

OĞLAK: Analizciliğiniz mükemmel

YAŞAMA analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak.

Sorumlu olduğunuz alanlarda ciddi bir çalışma temposu ve konsantrasyon sağlayacaksınız. Çevrenize örnek olmayı başaracaksınız..

Artık eski korkularınızı yendiğinizi ve enerjinizi ortaya çıkardığınızı göreceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda egonuzu tetikte tutacaksınız.

Eskiye özleminiz artıyor.

KOVA: Emir almayı sevmiyorsunuz

İŞ yaşantınızda bazı hesaplarınızı geriye dönük olarak sabırlı ve sıkı bir şekilde denetlemelisiniz.

Bazılarınız kazandığı paraları yeni projelerine ayıracak. Çalışkanlığınızla ve disiplinli yapınızla göz dolduracaksınız. Başarı size geç fakat kalıcı bir şekilde gelecek.

Aile bireylerine de zaman ayırmalısınız.

Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut ilişkilerinizin uyumunu korumalısınız.

BALIK: Aşk her yerde

AŞK ve sosyal hayatınız sayesinde tüm yaşantınızı elinizde tutmayı başaracaksınız. Sosyal açıdan parlak bir döneme gireceksiniz.

Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır. Bu hafta köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız.

Düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz.