Salon duvarınızı sergi salonuna dönüştürün

TABLO DÜZENLEMESİ

Salonlarda kolonun bulunduğu duvara boydan boya bir tablo asarak ya da pencerelerdeki kalın perdeler yerine her iki yana büyük boyutlu tablolar asıp ve ışıklandırarak salona renk katmak mümkün...

SPOR EKİPMANLARI

Bisiklet, kano gibi spor aletlerini kancalar yardımıyla salonun en geniş duvarına asarak salona endüstriyel bir hava katılabilir. Yemek masasının arkası gibi sık kullanılmayan ve dekore edilmeye uygun bir alanı raket, eldiven, fanus içinde top, üniforma gibi spor malzemelerinin sergilendiği bir galeri haline getirmek de güzel fikir...

SAAT VE AYNALAR

Saati her zamanki kullanım amacının biraz dışına çıkararak özellikle şömine üstü, deri veya vintage koltuk takımı arkasında konumlayarak salona yenilik katılabilir.

Ayna da dekoratif bir obje olarak salonda değerlendirilebilir.

Örneğin mozaik ayna ile klasik dekorasyona zarif bir dokunuş yapılabilir, makrome aynayla bohem stil tamamlanabilir.

Pencere şeklinde aynayla ise modern tarz yakalanabilir.

KİTAPLAR VE ANTİKALAR

Kütüphanelerin zamansız ve şık görünümünü salon duvar dekorasyonunun bir parçası yapmak için ise klasik dekorasyona sahip bir salonda koyu ahşap tonlar, modern dekorasyonda beyaz lake, İskandinav tarzı ve bohem stilinde huş ağacı gibi açık tonlar, endüstriyel tasarımda da ahşap ve metalin birleşimi tercih edilebilir.

Ayrıca kitaplık rafları; kitapların yanı sıra dekoratif objeler, küçük boyutlu bitkiler ve antika eşyalarla da dekore edilebilir.

ÇITALAR VE APLİKLER

Minimalist bir duvar dekorasyonu yapmak isteyenler ise salonun en uzun duvarına duvar çıtası uygulayarak ve çıtaların içerisine ince uzun aplikler yerleştirerek salonlarına şık bir hava katabilir.

Salon duvarlarını boydan boya duvar kağıdıyla kaplamak yerine bir tablo etkisi yaratmak için tek duvara uygulama yaparak ya da şık bir berjerin arkasını, şömine üstünü, koltuk arkasında kalan en geniş duvarı desenli, tabloyu andıran bir kağıtla kaplayarak salona dikkat çekici bir görünüm kazandırılabilir.