Denizli’den İzmir’e koro ziyafeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile çok sesli koro müziğini özendirmek için 'İzmir Çok Sesli Korolar Festivali' düzenleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından koroların katılacağı 'İzmir Çok Sesli Korolar Festivali'nde, Denizli Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu da sahne alacak. Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverler ile buluşacak. Düzenlenen festivalde yer alan korolar, 15 ayrı müzikal dalda 'Festival Değerlendirme Kurulu' tarafından değerlendirilecek. En yüksek puanı alan koro, müzikal dalda sanatsal olarak ödüllendirilecek. Kültürel ve tarihsel bir adım niteliği taşıyan 6. İzmir Uluslararası Polifonik Korolar Festivali, Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu'nun da katılımıyla Mozart Akademi tarafından İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu da İZDOB Elhamra Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşacak. Kültür ve sanata büyük önem verdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kültür ve sanat bir toplumun en önemli damarlarından bir tanesidir. Bu bilinç ile bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak kültür ve sanata büyük önem veriyoruz. Bünyemizde kurmuş olduğumuz ve her gün gelişen Koromuz, İzmir'de gerçekleştirilecek olan iki önemli festivale katılarak bizleri temsil edecek. Uluslararası gerçekleştirilen ve birbirinden değerli sanatçılarımızın yer aldığı koromuza sahne alacağı festivallerde başarılar diliyorum. Sanatın olduğu yerde biz de varız" dedi.

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