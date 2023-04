Eve bahar enerjisi katmanın yolları

YEŞİL, baharın ana rengi... Bu rengi evinizin içine taşıyarak mevsim enerjisini hayatınıza katabilirsiniz. Huzur veren ve ruhunuzu dinlendiren yeşilin bin bir tonu ardına gizlenmiş duvarlar, tekstiller ve bitkiler mekanın enerjisini yükseltme görevini üstleniyorlar.Çiçekçiden alınmış vazoya konmuş demetlerin devri kapanıyor artık. Kırlardan toplanmış papatya, mimoza veya lavantalarla kendi naif buketinizi tasarlayabilir, bahçenizdeki bitkinin kırılmış dallarını cam vazolara yerleştirebilirsiniz. Hatta zakkum gibi bazı bitkilerin 1-2 ay içinde suya köklerini saldığına tanık olabilir ve onları tekrar toprak ile buluşturabilirsiniz.Akdeniz kıyılarının kırsal tarzına ait, ferforje tasarımlar ve doğal dokulu yüzeyler ile samimi, rahat ve zarif bir dekorasyon kurgusu tercih edebilirsiniz. Mobilya seçimlerinde olabildiğince doğal ve açık tonlarda, beyaza yakın masif ahşaplar, patine ve eskitme boyalı ürünler seçin, bir de perdeleri sonuna kadar açın ki güneşin enerji veren ışınları içeri girebilsin.Günü sonlandırdığımız ve yepyeni bir güne başlangıç yaptığımız yatak odalarının dekorasyonu uykumuz üzerinde, uykumuz da yaşam kalitemiz üzerinde büyük rol oynar. İç sesimize kulak verebildiğimiz, huzurlu ve sakin bir dekorasyonunun olmazsa olmazı pencereleri açılan, doğal ışığın içeri süzüldüğü yatak odalarıdır. Tazeleyici bir his yaratmak için dekorasyona bitkileri dahil edebilir, baharın pozitif enerjisini mekana aşılamak için ise floral desenli nevresimleri tercih edebilirisiniz.Buz mavisi, nil yeşili, pudra rengi gibi seçimler mekana davetkar bir tavır kazandırır. Fonuna beyazın sakinliğini yerleştirdiğiniz salonunuzda mobilyaları mevsim geçişlerine göre yılda iki kere değiştirmek herkes için pek mümkün değil. Buna karşılık halıyı, yastıkları, kullanılan aksesuarları değiştirmek, taze çiçekleri dekorasyona dahil edip, doğal ışığın yörüngesinde yeni bir yerleştirme yapmak evde taze bahar havasını solumak için yeterli.Yıprandıkça güzelleşen ahşap bir masanın üzerinde kurgulanmış bir mizansenin vazgeçilmezi, tabakların arasına yerleştirilmiş minik vazoların içini süsleyen kır çiçekleri ve titrek ışıklı romantik mumlardır. Hafiflik ve ferahlık hissini cam aksesuarlar, keten peçeteler, emaye tabaklar ve hasır amerikan servisleriyle pekiştirebilirsiniz. Şık sofra önerilerini incelemek için tıklayın.Bahar aylarına girerken evde yapacağınız düzenleme ve depolama harekâtı mekanın sadeleşerek nefes almasına yarayacaktır. Halıları kaldırın, bitkileri daha çok güneş görecekleri yeni yerlerine taşıyın, eski dergileri ve gazeteleri atın, kütüphanenizi düzenleyin, aydınlatma elemanlarının yerlerinde küçük değişiklikler yapın.Kokular mekan algımız üzerinde önemli rol oynar. Her zaman farkına varmasak da her mevsimin farklı kokuları vardır. Baharın gelişi doğanın uyanışına ve çiçek kokularına işaret eder. Eve baharın tazeleyici ruhunu yüklemek için yemek masanıza nergis, sümbül veya lavantalardan bir buket ekleyebilir veya aromatik mumların ve yağların büyüleyici gücünden yararlanabilirsiniz. Limon ve nane içeren koku harmanları mekanda dengeleyici ve enerjiyi yükseltici görev üstlenirken lavanta ve papatyalar zihin ve vücudu rahatlatmaya yardım eder.