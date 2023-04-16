Şırnak’tan Çekya’ya staja gittiler

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde eğitim öğretim hizmeti veren Güçlükonak Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri 21 gün staj yapmak üzere Çek Cumhuriyetine gitti. Türkiye Ulusal Ajans tarafından kabul edilen 41bin 767 EUR hibeli projeye Öğretmenler Burcu Yaylacı, Muhittin Sarkı, Alperen Aka, Recai Deniz, Öğrenciler Adem Aktuğ, Şahin İnan ve Murat Aktuğ ve Umut Kaygusuz katıldı.

4 AYAKLI PROJE

Proje Yürütücüsü İngilizce Öğretmeni Dilber Demir, "projemiz Şırnaklı gençler Avrupa'da çocuk gelişimi stajında. 4 ayaklı bir proje olup ikinci ayağı Çekya'da" şeklinde konuştu. Grup Sözcüsü Alperen Aka da," Çek Cumhuriyeti'ndeki stajımızda öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliklerini geliştirmek, eğitim öğretim müfredatının Avrupa standatlarında bir içeriğe sahip olmasını sağlamaktır. Çocuk gelişimi konusunda öğrencilerimiz staj hareketliliğini gerçekleştirecekler" dedi. "Okulumuz mesleki eğitim farkındalığı için çok önemli çalışmalara imza atıyor ve atmaya devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı