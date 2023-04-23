Akıllı lens ameliyatı kararını doktor vermeli

Halk arasında akıllı lens olarak bilinen çok odaklı merceklerin, hem yakın hem de uzak görüş olanağı sunduğunu kaydeden Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, bu operasyon kararını uzman hekimlerin vermesi gerektiğini söyledi. Akıllı mercek (multifocal) operasyonunun 40 yaşından sonra uygulanması gerektiğine dikkat çeken Kaşkaloğlu, hastanın durumuna göre yapılan göz içi mercek ameliyatlarının başarılı sonuçlar verdiğini dile getirdi.Son dönemde sosyal medyada ve televizyonlarda akıllı mercekle ilgili tanıtımlar yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Bu durum, akıllı mercek ameliyatı herkese uygunmuş gibi bir algıya neden oluyor. Fakat bu operasyon gözünde göz tembelliği gibi rahatsızlığı olanlara uygun olmuyor. Veya pilot, şoför gibi belli meslek gruplarına yapılması olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Ameliyatın komplikasyonsuz yapılması için uzman hekim tarafından mutlaka hastanın yaşı, mesleği, yaşam tarzı ve gözün yapısı gibi kriterler göz önünde bulundurulması gerekiyor. Böylece hastaya en uygun tedavi yöntemi de belirlenebiliyor. Katarakt ameliyatına benzer şekilde mercek alınıyor ve yerine çok odaklı lens konuluyor. Bu kalıcı ve başarı oranı yüksek bir operasyon türü. Hastalar akıllı lens sayesinde uzağı ve yakını herhangi bir gözlük kullanmadan görebiliyor" diye konuştu. Gelişen teknolojiyle birlikte göz bozukluklarının ülkemizde başarılı şekilde tedavi edilebildiği bilgisini veren Kaşkaloğlu, göz içi mercek ameliyatlarının mutlaka bu konuda tecrübeli bir hekim tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.