Bu yaz bahçeler cesur ve maksimalist

Modern dönemin sığınağına dönüşen bahçe, balkon, teras gibi açık hava alanlarının dekorasyonu giderek daha fazla önem kazanıyor. Yeni yaşam formları oluşturmak için açık alanları yeniden yorumlamak ve bu alanlara tanınan rolleri değiştirmek içinse özgün stil dokunuşları devreye giriyor.

Tabiatın enerjisinden daha fazla yararlanmak ve giderek yoğunlaşan metropol yaşam için çıkış noktaları yaratmak isteyenler, kendilerini açık havanın keyfine bırakırken dış mekân dekorasyonu da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Doğanın içinde konforu merkeze alan dış mekân dekorasyonunda estetik dokunuşlar büyülü açık hava odaları yaratırken göz alıcı detaylar yaşam kalitesini yükseltmenin ipuçlarını sunuyor. Cesur ve maksimalist donelerin öne çıktığı 2023 yılının bahçe mobilyaları trendleri bahçelerde görülmeye başladı...







'KARIŞTIR VE EŞLEŞTİR' ANLAYIŞI

Yeni dönemde 'mix and match' yani karıştır ve eşleştir stil anlayışı devam ediyor. Farklı dokular, klasik ve modern tarzlar birleşerek eklektik bir dekorasyon yaklaşımı ortaya koyuyor. Terrazzo seramik ve concrete (beton) gibi elementlerin karışımı, cesur ve yenilikçi ruhları kendine çekmeyi başarıyor. Açık havada keyif katsayısını yükselten bu mobilyalar, evin tabiatla birleşen noktalarını yaşamın merkezi haline geliyor.



