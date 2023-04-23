Çamlaraltı’ndan depremzede ögrencilere yardım eli

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Mezunlar Derneği, düzenlediği Bahar Kermesi'yle yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Alsancak Küçük Kulüp Alliance Restaurant'ta gerçekleşen kermesten elde edilen gelir Şubat ayında ülkece yaşadığımız ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden etkilenen öğrencilerin eğitim ihtiyaçları için bağışlandı. Bahar kermesindeki 33 standda sergilenen takı, süs eşyası, giysi, içecek ve diğer özel ürünler katılımcıların ilgisini gördü.Çamlaraltı Koleji Mezunlar Derneği Başkanı Reyhan Ildırar ve Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer, yüzyılın felaketini yaşadığımız bu dönemde depremden etkilenen tüm depremzede öğrencilerin bir nebze de olsa yaralarına kapatabilmeleri adına kendileri aracılığıyla destek olan tüm katılımcılara teşekkür etti. Ildırar ve Gençer, standlarda ürünlerini sergileyen tüm katılımcılar için Ege Orman Vakfı'na yaptıkları fidan bağışı sertifikalarını dağıtarak teşekkürlerini iletti.